Qué fue de Clive Arrindell, el calvo de la Lotería de Navidad Este actor británico fue el encargado de protagonizar el anuncio del sorteo desde 1998 hasta 2005

A. Pedroche Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:34

El sorteo de la Lotería de Navidad genera ilusión en millones de personas. Es un día muy señalado en el calendario. Algunos afortunados a los que la suerte les sonríe cambian su vida para siempre. Dentro de toda la mística y magia que tiene el sorteo también están los anuncios. Sí, es publicidad pero en muchas ocasiones nos regalan instantes muy emotivos. La frase de «¿21 euros por un café?» del año 2014 o ver a Marta Sánchez, David Bustamante, Montserrat Caballé, Niña Pastori y Raphael cantando juntos en el anuncio de 2013 son momentos que permanecen en el imaginario colectivo. Sin embargo, ninguno es tan icónico como 'el calvo de la Lotería'.

En 1998 un hombre misterioso se coló en el televisor y en los hogares de los españoles por primera vez para animarles a jugar a la Lotería de Navidad con la banda sonora de 'Doctor Zhivago'. Lo hizo hasta el año 2005. De buenas a primeras desapareció. Sin embargo, muchos lo siguen recordando y siempre asocian su imagen al sorteo.

El protagonista de estos anuncios era Clive Arrindell. Este actor británico nació en la isla caribeña de Trinidad y Tobago en 1950. A los 9 se trasladó con su familia a Londres, donde continúa residiendo. Y pronto le mandaron a estudiar a un internado en la costa sur de Inglaterra, donde formó una pandilla de amigos que todavía conserva. Estos fueron los que le introdujeron en el budismo, religión que profesa en la actualidad («No tiene dios ni código moral, y eso es lo que me gusta»). También le descubrieron el teatro, lugar donde encontró su vocación y su medio de vida.

Se ganó un sitio en la escena teatral londinense y consiguió papeles en varias de las obras más emblemáticas de William Shakespeare. Una experiencia que le permitió abrir el abanico e ir consiguiendo pequeños papeles en series de televisión. La primera fue 'Centre Play'. Le siguieron 'Cover', 'El ejército secreto', 'Anno Domini' o 'The Scarlet and the Black'. A estos trabajos se incorporaron películas para televisión. Y con el tiempo, ya entrando en la madurez, apareció en su vida la oportunidad de trabajar en grandes campañas de publicidad.

Su mayor reconocimiento fuera de Reino Unido fue con los anunicos de la Lotería de Navidad. También tuvo un cameo en el año 2016 en una de las series más populares de Netflix: 'The Crown'. Al aparecer con pelo, pocos seguidores españoles de la ficción lograron reconocerle. Más allá de su aparición en un episodio, Arrindell no ha tenido mucho éxito en la pequeña pantalla. Sin embargo, en 2019 volvió a protagonizar otro anuncio de Navidad, pero esta vez de Pescanova.

Su bache personal

Su vida ha tenido momentos muy duros. «Mis padres murieron con más de 90 años, pero las tragedias de mis sobrinos (que fallecieron jóvenes, en apenas dos años, como consecuencia de enfermedades mentales) han sido terribles», confesó en una entrevista para ElMundo en el año 2018.

