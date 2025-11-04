Los loteros piden subir ya el precio del décimo de la Lotería de Navidad y cambiar el premio del Gordo Recuerdan que cuesta 20 euros desde hace 23 años, piden aumentar sus comisiones y amenazan con movilizaciones para salvar un sector «en crisis»

Nacho Ortega Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 14:35 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

Hace dos años, en 2022, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, apuntó que el precio del décimo de la Lotería de Navidad, que cuesta 20 euros desde hace 23 años, «en algún momento tendrá que subir». Ahora, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (ANAPAL) que representa al colectivo mayoritario del sector, ha lanzado su órdago y ha pedido que cambie el premio del Gordo, pero que también suba el precio de venta del décimo del sorteo del 22 de diciembre.

El presidente de Loterías anticipaba hace tres años que era un tema recurrente, aunque en ese momento, con la crisis de la invasión rusa de Ucrania y la subida del precio de gasolina, alimentos y mil cosas más, se había descartado. «En algunos momentos, y lo hemos hablado con las asociaciones de puntos de venta, hemos barajado la posibilidad de hacer una subida, aunque fuera testimonial, pero al final hemos intentado no gravar más las posibilidades de la sociedad, aunque en algún momento tendrá que subir», desvelaba.

El Gordo, de 400.000 a 500.000 euros

ANAPAL propone ahora subir el premio del Gordo de Navidad de 400.000 euros a 500.000, medio millón de euros, pero esa mejora implica necesariamente una subida del precio del décimo. Aunque no han especificado la cifra exacta, el aumento del premio en un 25% podría apuntar a un incremento proporcional del precio, que pasaría de los actuales 20 euros a 25 euros por décimo.

¿Aceptaría la población española pagar 5 euros más por décimo? Los loteros creen que sí, especialmente si el premio recupera su atractivo real. Al fin y al cabo, argumentan, todos los productos y servicios han subido en las últimas dos décadas. ¿Por qué el décimo de Navidad debería ser la excepción?

Los datos están sacados de una encuesta basada en más de 9.300 respuestas de cerca de 300 administradores de lotería, que dibuja un panorama preocupante para el sector. Según datos del INE, la variación del IPC desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024 ha sido del 26%. Aplicando ese porcentaje a los 400.000 euros actuales del Gordo, el primer premio debería rondar los 500.000 euros simplemente para mantener el poder adquisitivo que tenía hace catorce años. Es decir, el Gordo ha perdido más de 100.000 euros de valor real sin que nadie haya hecho nada, denuncian.

Sector en crisis

Pero la propuesta de ANAPAL pone sobre la mesa también la realidad económica que, según denuncian, amenaza la viabilidad de miles de administraciones de lotería en toda España. El Sorteo de Navidad, que genera el 67% de las ventas anuales de las administraciones, es el que peor comisión paga. Mientras que en los 102 sorteos restantes de Lotería Nacional los loteros cobran un 6% de comisión bruta, en Navidad esa cifra se reduce al 4,5%.

«El Sorteo de Navidad ya no garantiza rentabilidad. La red de ventas está sosteniendo el juego público a costa de su viabilidad», ha denunciado Jorge Anta, vicepresidente de ANAPAL. El sorteo en el que más trabajan, más invierten, más personal contratan y más horas abren es precisamente el que menos rentabilidad les genera.

Peticiones

Los loteros reclaman equiparar la comisión al 6%, una subida de 1,5 puntos que supondría un coste adicional para SELAE de aproximadamente 52 millones de euros anuales. Una cantidad que, según ANAPAL, contrasta llamativamente con los más de 2.100 millones de euros de beneficio que la empresa pública obtuvo en 2023.

Los resultados de la encuesta presentada dibujan un panorama preocupante. El 52,7% de los loteros ha visto caer sus beneficios este año. Casi la mitad del colectivo reconoce que no crece o apenas se sostiene (44%), y un 15% ya se encuentra en riesgo directo de viabilidad.

Solo el 15,5% de los encuestados se considera rentable con margen de crecimiento. Son cifras que evidencian un modelo cada vez más exigente y menos rentable, presionado además por la competencia del canal digital, que no soporta los costes de mantener un local físico, personal y horarios ampliados.

Amenaza de huelga

Así, la respuesta de los loteros a la situación es contundente: el 97% apoya la subida al 6% de comisión para el sorteo de Navidad, equiparándola con el resto de los juegos. Y lo que quizá es más significativo: el 71% se muestra dispuesto a participar en campañas de visibilidad o movilización en defensa de la profesión si la situación no mejora. «Es hora de que se escuche a quienes estamos cada día detrás del mostrador», concluyen desde ANAPAL. Es decir, que no descartan plantarse si no se atienden sus reivindicaciones. Y sin los loteros, no hay Lotería de Navidad.

La pelota está en el tejado de SELAE

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado se enfrenta ahora a una decisión compleja. Por un lado, aumentar el premio y las comisiones supondría una reducción de los beneficios que genera el sorteo y que van a parar a las arcas públicas. Por otro, ignorar las demandas del sector podría llevar a un conflicto abierto con los administradores o, peor aún, al cierre de administraciones que ya no encuentran rentabilidad en el negocio.