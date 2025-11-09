Buscar número de la Lotería de Navidad 2025

AT Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:16 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

Falta poco para el sorteo y muchos números de la Lotería de Navidad 2025 ya están agotados, pero aún es posible encontrar su número favorito gracias a Internet. Use el buscador situado bajo estas líneas para saber en qué administración de España venden los décimos. Introduzca el número y obtendrá el nombre de la administración, dirección y teléfono donde podrá adquirirlo.

También puede buscar su número en la web de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Como cada año, en el programa de premios del Sorteo destaca el 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.

Para el Sorteo del próximo el 22 de diciembre, se han puesto a la venta 198 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.960 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Por tanto, el Sorteo de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios.

La Lotería de Navidad en LAS PROVINCIAS

LAS PROVINCIAS ofrece ya toda la información sobre el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El día 22 de diciembre, realizaremos una amplia cobertura, que incluirá además el envío de alertas en tiempo real a móviles, la publicación de la lista oficial de Loterías del Estado y toda la actualidad del sorteo y los premios.