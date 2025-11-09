Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Buscar número de la Lotería de Navidad 2025
Décimo de la Lotería de Navidad 2025. Loterías y Apuestas del estado
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Buscar número de la Lotería de Navidad 2025

Buscador de números ·

Comprueba en qué administraciones se vende cualquier número de la Lotería de Navidad 2025

AT

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

Falta poco para el sorteo y muchos números de la Lotería de Navidad 2025 ya están agotados, pero aún es posible encontrar su número favorito gracias a Internet. Use el buscador situado bajo estas líneas para saber en qué administración de España venden los décimos. Introduzca el número y obtendrá el nombre de la administración, dirección y teléfono donde podrá adquirirlo.

También puede buscar su número en la web de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Como cada año, en el programa de premios del Sorteo destaca el 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.

Para el Sorteo del próximo el 22 de diciembre, se han puesto a la venta 198 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.960 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Por tanto, el Sorteo de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios.

La Lotería de Navidad en LAS PROVINCIAS

LAS PROVINCIAS ofrece ya toda la información sobre el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El día 22 de diciembre, realizaremos una amplia cobertura, que incluirá además el envío de alertas en tiempo real a móviles, la publicación de la lista oficial de Loterías del Estado y toda la actualidad del sorteo y los premios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  4. 4 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  5. 5

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  6. 6

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  9. 9

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Buscar número de la Lotería de Navidad 2025

Buscar número de la Lotería de Navidad 2025