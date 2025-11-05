El Gordo de Navidad subirá a 500.000 euros por décimo y cambiará de precio si aceptan la propuesta de los loteros El precio del décimo debería subir también, ya que permanece congelado desde 2002

Andoni Torres Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:21 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

La Lotería de Navidad celebra este año su sorteo extraordinario número 214. Como cada año, en el programa de premios destacan el Gordo de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo continúa siendo de 20 euros. Pero todo esto podría cambiar.

La Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (ANAPAL) ha propuesto aumentar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo, como medida estrella para recuperar el atractivo del sorteo y reforzar su peso simbólico.

Los loteros argumentan que el premio de 400.000 euros por décimo ha perdido atractivo debido a la devalucación produciada por el anual incremento de los precios. Según el INE, la variación del IPC desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024 ha sido de un 26%, porcentaje en el que han subido los precios desde entonces. De esta manera, añadiendo ese porcentaje a los 400.000 euros para que El Gordo se actualizase conforme a la inflación, el primer premio de la Lotería Nacional debería rondar los 500.000 euros, es decir, el premio debería aumentar en 100.000 euros.

Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, ha recordado que hace catorce años que se mantiene el mismo premio Gordo de 400.000 euros. «Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso». «Queremos que el Gordo sea un premio que haga cumplir sueños y no sólo sirva para tapar agujeros», explica Muñiz.

Esta propuesta es una de las principales conclusiones de la encuesta sectorial realizada por la asociación y en la que han participado de cerca de 300 administradores de lotería de toda España, aportando una radiografía del sector basada en más de 9.300 respuestas.

Este aumento del premio Gordo en un 25% tendría que venir acompañado, esos sí, de una subida del precio del décimo, que permanece congelado desde 2002. «¿Qué producto o servicio ha mantenido su precio estable durante las dos últimas décadas? Ninguno», ha explicado Muñiz.

Los gastos que genera el sorteo se traducen en pérdidas para los loteros. Además, desde ANAPAL se ha apuntado a la presión del canal digital como otra de las causas de la baja rentabilidad. «El Sorteo de Navidad ya no garantiza rentabilidad. La red de ventas está sosteniendo el juego público a costa de su viabilidad», ha apuntado en la misma línea Jorge Anta, vicepresidente de ANAPAL.

Temas

Lotería de Navidad