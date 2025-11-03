Un trabajador de la construcción de 64 años gana 12,5 millones: «Juego mis propios números, simplemente los elegí al azar hace años» Robert quiere comprarse un coche nuevo, viajar y «disfrutar de la belleza que ofrece nuestro país»

Esta es una de esas historias increíbles de los ganadores de las loterías. Es la historia de Robert, un trabajador de la construcción de 64 años que, de la noche a la mañana, se ha convertido en millonario. Selló su boleto en una gasolinera y la suerte le ha sonreído nada menos que con 12,5 millones.

Robert explica como fue aquel día: «Me desperté a la mañana siguiente del sorteo y busqué los números ganadores en mi teléfono. Vi que coincidían con los míos y pensé: '¡Imposible!'. Era difícil de creer», explica tan emocionado como el día en que le tocó el premio.

Este veterano trabajador no acababa de creerse que la suerte le había sonreído después de tantos y tantos años. A él, que jugaba sin suerte cada semana desde tiempo inmemorial.

«Dejé de pensar en el premio y me fui al trabajo -recuerda-. De camino, me detuve en la gasolinera para comprobar el boleto en la máquina y ahí descubrí que era verdad». Robert se sentía sorprendido y feliz por su gran premio: «Es increíble».

Robert es un hombre sencillo, pero ya ha pensado en qué se gastará su fortuna, o al menos parte de ella. «Quiero comprarme un coche nuevo y disfrutar de la belleza que ofrece nuestro país».

Preguntado sobre si tiene algún secreto para elegir los números, Robert McCormick explica con sinceridad: «Juego mis propios números. No tienen ningún significado especial, simplemente los elegí al azar hace años. Este es mi primer gran premio», explicó mientras esperaba en las oficinas del organismo de la lotería de Ontario, donde reside, para cobrar su premio de la Lotto Max.