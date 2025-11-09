Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Una persona disfrazada sujeta un décimo de la Lotería de Navidad. Eduardo Parra / Europa Press

La Lotería de Navidad avisa: estas personas tienen prohibido jugar en el sorteo del 22 de diciembre

La Ley de Regulación del juego establece quién no puede hacerlo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Millones de españoles tienen ya en su bolsillo los décimos elegidos para participar en el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre. Y muchos más aún los comprarán en las próximas semanas. Pero no todos pueden hacerlo.

En este sentido, la ley es muy clara: hay personas en España que no pueden jugar a los juegos de azar como la Lotería Nacional o la Lotería de Navidad y por tanto no podrían, eventualmente, cobrar un premio. La norma Ley 13/2011 de Regulación del juego establece que no pueden hacerlo:

-Los menores de edad.

-Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.

-Los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la normativa civil.

-Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.

-El presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas funciones de inspección y control en materia de juego.

-Cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer.

Todas estas personas no pueden participar en el sorteo de la Lotería de Navidad, por ejemplo, impidiéndose que se pudiera cobrar el premio si se demostrara el fraude.

En juegos como la Quiniela o las apuestas deportivas, no pueden además jugar o apostar:

-Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

-Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

-Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.

La Lotería de Navidad en LAS PROVINCIAS

LAS PROVINCIAS ofrece ya toda la información sobre el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El día 22 de diciembre, realizaremos una amplia cobertura, que incluirá además el envío de alertas en tiempo real a móviles, la publicación de la lista oficial de Loterías del Estado y toda la actualidad del sorteo y los premios.

Recuerde que podrá comprobar su décimo y ver si ha sido agraciado con el premio Gordo, otro premio, pedrea o reintegro. (Los resultados que ofrece este buscador para comprobar el número premiado de Lotería de Navidad son números provisionales tomados al oído a la espera de la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado.)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  6. 6 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  7. 7 La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días
  8. 8

    Netflix busca extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Lotería de Navidad avisa: estas personas tienen prohibido jugar en el sorteo del 22 de diciembre

La Lotería de Navidad avisa: estas personas tienen prohibido jugar en el sorteo del 22 de diciembre