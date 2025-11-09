La Lotería de Navidad avisa: estas personas tienen prohibido jugar en el sorteo del 22 de diciembre La Ley de Regulación del juego establece quién no puede hacerlo

Andoni Torres Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:28

Millones de españoles tienen ya en su bolsillo los décimos elegidos para participar en el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre. Y muchos más aún los comprarán en las próximas semanas. Pero no todos pueden hacerlo.

En este sentido, la ley es muy clara: hay personas en España que no pueden jugar a los juegos de azar como la Lotería Nacional o la Lotería de Navidad y por tanto no podrían, eventualmente, cobrar un premio. La norma Ley 13/2011 de Regulación del juego establece que no pueden hacerlo:

-Los menores de edad.

-Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.

-Los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la normativa civil.

-Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.

-El presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas funciones de inspección y control en materia de juego.

-Cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer.

Todas estas personas no pueden participar en el sorteo de la Lotería de Navidad, por ejemplo, impidiéndose que se pudiera cobrar el premio si se demostrara el fraude.

En juegos como la Quiniela o las apuestas deportivas, no pueden además jugar o apostar:

-Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

-Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

-Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.

