Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
REUTERS

Una dependienta de 37 años vence a la Seguridad Social: el Tribunal le reconoce la incapacidad absoluta por migraña crónica

La trabajadora de una panadería ha logrado la pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, lo que asciende a 1.138,28 euros al mes

Mar Georga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:23

Comenta

El TSJ de Castilla-La Mancha ha reconocido el derecho de una dependienta de 37 años a percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta de 1.138,28 euros al mes. El tribunal ha concluido que la migraña crónica refractaria que padece le impide realizar cualquier actividad profesional, debido al dolor «difícilmente imaginable» que le produce.

La Seguridad Social recurre, pero el tribunal avala la incapacidad absoluta

La trabajadora de una panadería ya había solicitado esta prestación previamente ante la Seguridad Social, quien se la denegó por no apreciar un menoscabo funcional suficiente. Tras la negativa de la Seguridad Social, la dependienta decidió reclamar por la vía judicial.

Así pues, el Juzgado de lo Social n.º 4 de Toledo estimó su demanda, reconociéndole la incapacidad absoluta. Pero el INSS respondió a la sentencia, presentando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, alegando que su enfermedad era temporal y no crónica. El TSJ finalmente ha fallado en favor de la trabajadora.

Una solicitud de incapacidad permanente por migraña con fotofobia y condritis costal derecha postraumática

Durante el proceso, la mujer ha logrado acreditar múltiples crisis incapacitantes, numerosas visitas a urgencias, periodos sucesivos de baja y una falta de respuesta a tratamientos preventivos. Todo ello bajo un seguimiento por parte del Servicio de Neurología del Sescam.

Por ello, el TSJ de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso de la Seguridad Social y ha confirmado íntegramente la sentencia que reconoce su incapacidad permanente absoluta. Aunque la resolución no es firme, la afectada mantiene el derecho a percibir su pensión mientras se resuelvan posibles recursos.

Tal y como recoge la sentencia 2145/2025, la migraña crónica refractaria, sumada a múltiples comorbilidades, provocan a la paciente un importante deterioro en su calidad de vida y una discapacidad severa en diversos ámbitos de su vida personal, por lo que se le reconoce una pensión vitalicia con un 100% de pensión de su base reguladora.

