¿Cuánto tarda la Seguridad Social en aprobar la pensión de jubilación? La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años

Andoni Torres Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:28

La sucesivas reformas de las pensiones puestas en marcha en los últimos años tienen como fin asegurar la sostenibilidad del sistema con medidas como el retraso de la edad de retiro y modificaciones en la jubilación parcial, demorada o activa.

Las últimas medidas realizadas en forma de incentivos voluntarios para acercar la edad real de jubilación a la edad legal están dando como resultado un aumento de las jubilaciones demoradas a la vez que un descenso en las anticipadas, según explica la Seguridad Social.

En este año 2025, hasta octubre, último dato disponible, se han registrado 312.375 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,1% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. El 73,1% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13,3 puntos porcentuales más que en 2019.

Por otro lado, las jubilaciones anticipadas se mantienen en mínimos y representan el 26,9% de las nuevas jubilaciones, 13,1 puntos porcentuales menos que hace seis años, cuando representaban el 40%.

Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada, según informa la Seguridad Social. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en octubre (último dato disponible) fue de 10,14 días en el caso de la pensión de jubilación y de 13,53 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.