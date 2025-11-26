Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de hoy martes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano cuna de uno de los mejores poetas de España
Imagen de archivo. Francisco Jose Gonzalez

El testimonio de una cajera devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre: las vio haciendo la compra juntas tras excluirla del testamento por abandono

A pesar de que su hermano recurrió la sentencia del Juzgado de Alzira, la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado que la desheredación se anula por falta de pruebas

Mar Georga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

La Audiencia Provincial de Valencia ha anulado la desheredación de una madre a sus dos hijos y a siete de sus nietos tras considerar que no se ha acreditado el supuesto maltrato psicológico alegado en el testamento. El caso da un giro inesperado gracias al testimonio de una cajera de Mercadona, que afirma haber visto a la madre y a su hija haciendo la compra juntas en varias ocasiones.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

La mujer había excluido a sus familiares en un testamento firmado en 2020, asegurando que existía un abandono emocional y una distancia afectiva con sus descendientes. Sin embargo, la justicia concluye que no hay pruebas suficientes para sostener esa versión, por lo que la cláusula queda sin efecto y se devuelve a los herederos su derecho a la legítima.

Una desheredación sin pruebas de maltrato

La sentencia, fechada el 15 de abril de 2025, describe cómo, tras la muerte del padre, la testadora se va alejando de su entorno cercano, incluida su propia familia. En su testamento atribuye esa distancia a un supuesto maltrato psicológico por parte de sus hijos, especialmente después de una discusión en 2019 que, según ella, marca un punto de inflexión.

Sin embargo, los testimonios recogidos durante el proceso —entre ellos el de la empleada del supermercado— muestran que madre e hija han mantenido cierto contacto cotidiano, incluso después de la discusión producida en 2019. El Juzgado de Alzira confirma que la cláusula de desheredación está redactada de forma genérica, sin hechos concretos ni documentación que avale un abandono grave o un perjuicio emocional real.

Ir a comprar juntas fue determinante para el tribunal

El hijo, también desheredado, ha recurrido esta primera sentencia, alegando que su hermana sí debía quedar excluida de la herencia. No obstante, la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado su planteamiento y considera «elemento clave» la declaración de la trabajadora de Mercadona, quien asegura haber visto a ambas realizando compras en varias ocasiones.

Noticias relacionadas

Una trabajadora de logística gana 5 millones: «Tengo pensado jubilarme y quiero que mi marido haga lo mismo»

Una trabajadora de logística gana 5 millones: «Tengo pensado jubilarme y quiero que mi marido haga lo mismo»

Una mujer de 38 años cobrará 1.138,28 euros de pensión por incapacidad absoluta después de que la Seguridad Social se la denegara

Una mujer de 38 años cobrará 1.138,28 euros de pensión por incapacidad absoluta después de que la Seguridad Social se la denegara

Una limpiadora de 64 años pide la baja para solicitar la jubilación anticipada: la Seguridad Social se la niega y ahora no puede volver a su puesto

Una limpiadora de 64 años pide la baja para solicitar la jubilación anticipada: la Seguridad Social se la niega y ahora no puede volver a su puesto

El tribunal recuerda que, según el artículo 850 del Código Civil, corresponde a quien invoca la causa de desheredación demostrar su veracidad. En este caso, ni el hermano recurrente ni la testadora acreditan un maltrato psicológico efectivo, por lo que se mantiene la nulidad de la cláusula y se reconoce el derecho de su hija y del resto de familiares a recibir la parte que legalmente les corresponde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  5. 5 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  8. 8

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena
  9. 9

    La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
  10. 10

    Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El testimonio de una cajera devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre: las vio haciendo la compra juntas tras excluirla del testamento por abandono

El testimonio de una cajera devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre: las vio haciendo la compra juntas tras excluirla del testamento por abandono