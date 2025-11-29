Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una pareja de jubilados en una imagen de archivo. Toni Bartolomé

El aviso de una experta sobre los planes de pensiones: «Casi nunca compensa. Se comen el ahorro»

Natalia de Santiago advierte de que estos planes no son la mejor opción ya que se comen el ahorro que has tenido

S.Bonillo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:18

Los planes de pensiones representan uno de los vehículos de ahorro más utilizados en España para complementar la pensión pública en la jubilación. Este instrumento financiero ofrece ventajas fiscales durante la fase activa del contribuyente al permitir deducir las aportaciones en la declaración del IRPF, con el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo.

Sin embargo, Natalia de Santiago, experta en finanzas personales, advierte de que estos planes no son la mejor opción ya que «se comen el ahorro que has tenido». En un vídeo publicado en sus redes sociales, Natalia reconoce que la jubilación es un tema que genera mucho interés, pero también muchas dudas, sobre todo, sobre la fiscalidad de los productos destinados al ahorro a largo plazo.

A pesar de que ahorrar para la jubilación es algo que todos deberíamos hacer, Natalia pone en duda que los planes de pensiones sean la mejor manera para conseguirlo. El primer gran problema que identifica es la fiscalidad en el momento del rescate.

«Cuando rescatas, todo tributa como rentas del trabajo: tanto lo que pusiste como lo que ganaste», explica la experta. Esto significa que, a diferencia de otros productos como los fondos de inversión, no solo se tributa por las ganancias obtenidas, sino también por el capital aportado. Es decir, se paga impuestos sobre todo el dinero retirado.

El segundo inconveniente tiene que ver con el tipo impositivo que se aplica al rescatar el plan. Las rentas del trabajo,categoría en la que se incluyen los rescates de planes de pensiones, tributan en tramos que van del 19 % al 47 %, mientras que las rentas del ahorro (como las generadas por un fondo de inversión) lo hacen entre el 19 % y el 28 %.

«Es muy distinto pagar un 47 % que un 28 %», recalca. Además, si se rescata el plan de golpe en lugar de poco a poco, el total recibido ese año puede empujar al contribuyente a un tramo impositivo mucho más alto, lo que se traduce en una carga fiscal considerablemente mayor. Rescatar un plan de pensiones de golpe casi nunca compensa», advierte.

El tercer inconveniente, según la experta, es la diferencia en el tratamiento fiscal comparado con otros productos financieros. Por ejemplo, los fondos de inversión no permiten deducir las aportaciones anuales como sí ocurre con los planes de pensiones, pero sí ofrecen una ventaja, ya que, el rescate no tributa como renta del trabajo, sino como renta del ahorro.

«Pagas solo por lo que has ganado, no por lo que has aportado», aclara. Además, estos fondos permiten mayor flexibilidad, ya que se pueden rescatar en cualquier momento, mientras que los planes de pensiones están limitados a supuestos concretos como la jubilación, enfermedad grave o desempleo de larga duración.

