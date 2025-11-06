Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes La Seguridad Social pagó en octubre de 2025 una pensión de jubilación a 6.600.000 personas

Andoni Torres Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:10 | Actualizado 23:24h. Comenta Compartir

La Seguridad Social pagó en octubre de 2025 una pensión de jubilación a 6.600.000 personas. La paga media de esta prestación se situó en 1.510,1 euros mensuales. Pero no todas las pensiones son iguales.

La pensión media de las pensiones procedentes del Regimen General fue de 1.668,7 euros mensuales. En cuanto a los nuevos jubilados, cobraron una pensión en septiembre (último dato disponible) de 1.780,8 euros al mes en el caso del Régimen General, y de 1.675,6 euros como media del sistema.

La pensión de jubilación más alta, en la Minería del carbón

Los jubilados que cobran las pensiones más altas en España son los trabajadores de la Minería del carbón, que ingresan 2.909 euros brutos al mes en 14 pagas. Los autónomos cobran de media, por su parte 1.011,6 euros al mes.

En septiembre, 1.185.850 pensionistas cobraron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 83,6% correspondieron a mujeres (991.234). El importe medio de este complemento es de 75,1 euros mensuales. Del total de pensiones complementadas, más del 24,8% corresponden a pensionistas con un hijo (293.508), el 48,1% de los beneficiarios, con dos hijos (570.825); el 18% lo percibe por tres hijos (214.196), y por cuatro hijos, el 9,1% (107.321).

Pensión de viudedad

Más allá de las prestaciones de jubilación, la pensión media de viudedad fue de 936,7 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.698,2 millones de euros en el mes de septiembre (último dato disponible). En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 93 millones de euros.

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 728.062, que son 14.591 pensiones más que en septiembre de 2024. Estas prestaciones corresponden principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

.

Temas

Pensiones

Jubilación