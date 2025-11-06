Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes
Fotolia

Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes

La Seguridad Social pagó en octubre de 2025 una pensión de jubilación a 6.600.000 personas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La Seguridad Social pagó en octubre de 2025 una pensión de jubilación a 6.600.000 personas. La paga media de esta prestación se situó en 1.510,1 euros mensuales. Pero no todas las pensiones son iguales.

La pensión media de las pensiones procedentes del Regimen General fue de 1.668,7 euros mensuales. En cuanto a los nuevos jubilados, cobraron una pensión en septiembre (último dato disponible) de 1.780,8 euros al mes en el caso del Régimen General, y de 1.675,6 euros como media del sistema.

La pensión de jubilación más alta, en la Minería del carbón

Los jubilados que cobran las pensiones más altas en España son los trabajadores de la Minería del carbón, que ingresan 2.909 euros brutos al mes en 14 pagas. Los autónomos cobran de media, por su parte 1.011,6 euros al mes.

Noticias relacionadas

Un trabajador de la construcción de 64 años gana 12,5 millones en la lotería: «Juego mis propios números»

Un trabajador de la construcción de 64 años gana 12,5 millones en la lotería: «Juego mis propios números»

El SEPE pagará 21 meses de subsidio a los desempleados con familiares a cargo que hayan cotizado más de 180 días

El SEPE pagará 21 meses de subsidio a los desempleados con familiares a cargo que hayan cotizado más de 180 días

En septiembre, 1.185.850 pensionistas cobraron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 83,6% correspondieron a mujeres (991.234). El importe medio de este complemento es de 75,1 euros mensuales. Del total de pensiones complementadas, más del 24,8% corresponden a pensionistas con un hijo (293.508), el 48,1% de los beneficiarios, con dos hijos (570.825); el 18% lo percibe por tres hijos (214.196), y por cuatro hijos, el 9,1% (107.321).

Pensión de viudedad

Más allá de las prestaciones de jubilación, la pensión media de viudedad fue de 936,7 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.698,2 millones de euros en el mes de septiembre (último dato disponible). En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 93 millones de euros.

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 728.062, que son 14.591 pensiones más que en septiembre de 2024. Estas prestaciones corresponden principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes

Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes