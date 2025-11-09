Así quedarían las pensiones mínimas en 2026 con la nueva subida Las prestaciones contributivas se revalorizarán un 2,6% si se confirma el cálculo provisional del IPC

Andoni Torres Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:38 | Actualizado 21:49h.

Las pensiones contributivas, entre ellas las de jubilación, incapacidad permanente y viudedad, suben cada año en España teniendo en cuenta la variación media interanual del IPC en los 12 meses previos al mes de diciembre anterior al de revalorización.

Según estima el Instituto BBVA de Pensiones, las prestaciones contributivas se incrementarán en 2026 un 2,6%, con posibilidad de acercarse el 2,7%. El porcentaje definitivo de revalorización dependerá del comportamiento que tenga el IPC este mes de noviembre y que se conocerá el 12 de diciembre.

Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital no aplican este porcentaje, ya que la última reforma de las pensiones estableció que se incrementarán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, hasta alcanzar en el año 2027 casi 8.300 euros anuales (592 euros mensuales) con una estimación de incremento en 4 años (entre 2024 y 2027) del 22%. En enero de 2025 subieron un 9%.

Teniendo en cuenta esta previsión, y a la espera del dato definitivo del IPC, así querarían las pensiones mínimas contributivas con la subida del 2,6%:

Jubilación con 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.559,88 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.922,12 euros anuales

Jubilación con menos de 65 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.749,75 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.106,24 euros anuales

Jubilación con 65 años o más procedente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.293,83 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.839,82 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.883,18 euros anuales

Incapacidad permanente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.293,83 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.839,82 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.883,18 euros anuales

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.559,88 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.922,12 euros anuales

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.749,75 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.106,24 euros anuales

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

-Con cónyuge a cargo: 9.259,03 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 9.259,03 euros anuales

-Y sin cónyuge: 9.180,03 euros anuales

Incapacidad parcial del régimen de accidentes de trabajo de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 12.559,88 euros anuales

-Y sin cónyuge: 11.922,12 euros anuales

Pensión de viudedad:

-Con cargas familiares: 16.196,85 euros anuales

-Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 12.559,88 euros anuales

-Titulares de entre 60 y 64 años: 11.749,75 euros anuales

-Menores de 60 años sin cargas: 9.516,15 euros anuales

Pensión de orfandad:

-Por beneficiario: 3.842,37 euros anuales

-Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 7.552,59 euros anuales

-En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 9.516,15 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.

