Un grupo de trabajadores celebra una cena de empresa en Navidad. Óscar Costa

Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa a los trabajadores sobre las cenas de Navidad: «Cualquier cosa que hagas puede ser motivo de despido»

El experto señala que cualquier acción o situación desafortunada durante la velada puede convertirse en un problema serio

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:30

Las cenas y comidas de Navidad con tus compañeros de trabajo se ha convertido en una tradición muy arraigada en nuestra sociedad pero que también puede ser peligrosa. Cualquier paso en falso puede desencadenar consecuencias laborales imprevisibles.

Juanma Lorente, abogado en derecho laboral, ha lanzado un mensaje que ha generado debate y preocupación entre los trabajadores de España: «No vayas a la comida de empresa. No hace falta». Su consejo, aunque parezca exagerado, está respaldado por la realidad jurídica y disciplinaria que atraviesa el entorno laboral actual.

Una de las claves que recalca el experto es la confusión habitual entre el ocio y el trabajo. Según afirma Lorente, en estas reuniones «no estáis en un bar cualquiera, en un sitio cualquiera, con gente cualquiera, estáis en un ambiente de trabajo».

Esa condición implica que las normas de conducta del centro laboral siguen vigentes. Los tribunales españoles han reconocido ya en varias sentencias que el comportamiento en actos organizados por la empresa, puede ser objeto de sanción e incluso despido disciplinario si afecta a la convivencia, la imagen corporativa o la autoridad empresarial.

«Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa, que no le guste a tu jefe, a la empresa o que pueda perjudicar de alguna manera a tu trabajo es motivo de despido«, sentencia Lorente.

El despido disciplinario, recogido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, contempla como causas justificadas las ofensas verbales o físicas y la embriaguez habitual cuando repercuta negativamente en el trabajo.

Lorente plantea con claridad la alternativa más segura: «Si estáis dudando porque sabéis que se puede liar, no vayáis». Su recomendación viene acompañada de un matiz crucial, no existe obligación de ir. «Por no ir no pueden despedir. Ahora, si vais y la liáis, que sepáis que podéis tener una carta de despido preparada», sentencia.

