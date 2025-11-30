Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Centro comercial en época navideña, en imagen de archivo. Sonia Tercero

El SEPE busca más de 1.500 trabajadores para uno de los puestos con más demanda en Navidad con sueldos de hasta 23.000 euros

Con la llegada del último mes del año, muchas empresas necesitan reforzar su plantilla

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:41

La Navidad es una de las épocas preferidas del año por muchísima gente, pero también es un período en el que las oportunidades laborales en España surgen con más facilidad. El aumento del consumo y las campañas comerciales hace que en estas fechas muchas empresas refuercen sus plantillas para tener la capacidad de responder al aumento de demanda.

Para quienes buscan empleo o desean incorporarse temporalmente al mercado laboral, estas semanas navideñas representan una ocasión muy importante para encontrar trabajo de forma rápida. Entre los empleos con más vacantes en esta época destacan los dependientes.

Las tiendas necesitan personal capaz de atender al cliente, asesorar sobre productos y gestionar los cobros. Se valoran especialmente las habilidades sociales, la capacidad para trabajar bajo presión y la experiencia previa en comercio, aunque muchas empresas también ofrecen formación inicial.

El Servicio Público de Empleo Público (SEPE) ha lanzado a través de su portal laboral 'Empléate' más de 1.700 vacantes para trabajar como dependiente. Estas son algunas de las más destacadas:

- Dos personas para trabajar en una pastelería-panadería en santa Cruz de Tenerife, contrato indefinido y un sueldo de 17.000 euros brutos/anuales.

- Dependienta para una tienda de jamones en Badajoz, contrato indefinido con un sueldo entre 16.576-23.000 euros brutos anuales.

- Dos dependientes para trabajar en Asturias. Se ofrece un contrato indefinido y un sueldo de entre 15.000-20.000 euros brutos anuales.

- Se busca a una persona para trabajar en una ferretería de Zaragoza, contrato indefinido.

Los sectores con mayor actividad suelen ser el comercio, la hostelería, la logística y los servicios turísticos. Este tipo de empresas o establecimientos refuerzan sus equipos ante las celebraciones familiares, cenas de empresa y eventos especiales.

Cómo acceder a las ofertas de trabajo del SEPE

Para apuntarse a las ofertas de trabajo del SEPE, es necesario acceder a su portral laboral 'Empléate' donde se seleccionará la vacante en la que se esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.

En este caso, al poner la palabra 'navidad' en el buscador, este arroja todas las ofertas disponibles para la campaña navideña.

