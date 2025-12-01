Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Panes del Horno de San Bartolomé en Valencia. J. Signes

El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete

Un total de 21 negocios de la Comunitat han recibido esta distinción de la Guía Repsol

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

La Guía Repsol acaba de otorgar los Soletes de Navidad a nuevos restaurantes y locales repartidos por todo el territorio nacional. Un equipo de expertos en gastronomía busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país.

Uno de los negocios que acaba de ser premiado con esta distinción es el Horno de San Bartolomé. Abrió sus puertas en 1985 y con el esfuerzo de toda la familia fue poco a poco generando una clientela fiel que le sigue acompañando a lo largo de los años. En principio disponían de un horno de leña pero las reglamentaciones les obligaron a cambiarlo por hornos de piedra. De hecho, poseían uno de los hornos giratorios más grandes de Valencia.

Además, el año pasado fue premiado por el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia como el mejor tercer roscón de Reyes de la Comunitat en la categoría de clásicos. Sus panes y otros productos también han sido reconocidos en diversas ocasiones.

Tienen varios locales distribuidos por Valencia: Plaza del Tossal, 6; Duque de Calabria, 14; El Corte Ingés Avenida Francia y Corte Inglés Pintor Sorolla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  10. 10 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete

El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete