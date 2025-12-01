El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete Un total de 21 negocios de la Comunitat han recibido esta distinción de la Guía Repsol

María Gardó Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:33

La Guía Repsol acaba de otorgar los Soletes de Navidad a nuevos restaurantes y locales repartidos por todo el territorio nacional. Un equipo de expertos en gastronomía busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país.

Uno de los negocios que acaba de ser premiado con esta distinción es el Horno de San Bartolomé. Abrió sus puertas en 1985 y con el esfuerzo de toda la familia fue poco a poco generando una clientela fiel que le sigue acompañando a lo largo de los años. En principio disponían de un horno de leña pero las reglamentaciones les obligaron a cambiarlo por hornos de piedra. De hecho, poseían uno de los hornos giratorios más grandes de Valencia.

Además, el año pasado fue premiado por el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia como el mejor tercer roscón de Reyes de la Comunitat en la categoría de clásicos. Sus panes y otros productos también han sido reconocidos en diversas ocasiones.

Tienen varios locales distribuidos por Valencia: Plaza del Tossal, 6; Duque de Calabria, 14; El Corte Ingés Avenida Francia y Corte Inglés Pintor Sorolla.