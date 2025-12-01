La pastelería de Valencia del maestro en 'mocadoràs' que se ha llevado un Solete El negocio lleva enclavado en la calle Burriana de Valencia más de 10 años

María Gardó Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:19

Un total de 21 negocios de la Comunitat han sido reconocidos en los Soletes de Navidad otorgados por la Guía Repsol. Entre ellos, los distinguidos en la provincia de Valencia han sido: Horno San Bartolomé, David Esteve Pastelería, Ciro y Ultramarinos Pope, en Valencia; Comes Pastisseria i Forn, en L'Eliana; Sentideta, en Torrent, y Paixixi, en Ontinyent.

En esta lista destaca la presencia del maestro confitero David Esteve, que ha ganado el concurso de Sant Donís organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia en 2021, 2023, 2024 y 2025. Su negocio lleva enclavado en la calle Burriana de Valencia más de 10 años y ha logrado crear una clientela fiel.

David Esteve también es muy conocido a nivel nacional e internacional por la elaboración de su panettone, el cual ha sigo reconocido en diferentes concursos.