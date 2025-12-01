Una panadería artesana de Benicàssim conquista un Solete y se cuela entre los mejores de Castellón Estas navidades habrá siete nuevos locales con Solete en Castellón, 21 en total en la Comunitat Valenciana

Jaime Vázquez García Lunes, 1 de diciembre 2025

La panadería artesanal Homo Panis, situada en Benicàssim, ha sido distinguida con un Solete en la última edición de la Guía Repsol, un sello que premia aquellos locales «que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano». Un reconocimiento que impulsa a este obrador, ya consolidado entre los amantes del buen pan, y que se suma a los más de 5.000 establecimientos de toda España que lucen la característica pegatina amarilla.

Homo Panis abrió sus puertas en Benicàssim en 2019 con una filosofía clara: recuperar el pan de verdad, elaborado con masa madre, harinas ecológicas y fermentaciones lentas. Desde entonces, se ha convertido en uno de los obradores más reconocidos de la provincia de Castellón gracias a su apuesta por técnicas tradicionales y productos de proximidad.

La Guía Repsol señala a Homo Panis como uno de esos lugares que destacan por su autenticidad: un espacio amable, cercano, con una propuesta gastronómica honesta y accesible, ideal tanto para quienes buscan pan de masa madre de alta calidad como para quienes simplemente quieren desayunar o merendar con productos artesanales.

Este nuevo Solete forma parte de la decimotercera edición de estos reconocimientos, que ya suman más de 5.000 locales distinguidos en categorías como bares, cafeterías, restaurantes, heladerías, vinotecas, terrazas o espacios de fast good.

En esta edición, la Comunitat Valenciana ha sumado 21 nuevos Soletes, alcanzando un total de 331 establecimientos reconocidos. En Castellón, además de Homo Panis, han sido distinguidos:

Cárnicas Racero y Homo Panis, en Benicàssim

Can Celiac, La Morería y Sísif, en Castellón de la Plana

La Bodegueta de Sant Vicent, en Vinaròs

La Perdi, en Sant Mateu

Con este reconocimiento, Homo Panis se consolida como una de las paradas imprescindibles para los amantes del pan artesano y de los locales con encanto que mantienen vivo el espíritu cotidiano de la buena gastronomía.