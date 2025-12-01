Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana Más de 300 locales de toda España han recibido este lunes este sello que distingue a los restaurantes más informales y cercanos, que ofrecen una propuesta y un ambiente apetecibles

Sara Bonillo Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:04

La Navidad es el momento del año en que más nos reunimos en torno a una mesa: cenas de empresa, comidas familiares, encuentros con amigos... Por eso, tener a mano algunos restaurantes recomendados, sin importar dónde nos encontremos, es algo fundamental. Para facilitarnos la tarea, la Guía Repsol presenta sus Soletes de Navidad.

Más de 300 locales de toda España han recibido este lunes su Solete Repsol, un sello que distingue a los restaurantes más informales y cercanos, que ofrecen una propuesta y un ambiente apetecibles. Además de tascas, tabernas, bares, cafeterías, pastelerías y barras, este año la publicación ha incluido vinotecas y, por primera vez, conventos que elaboran dulces artesanales.

Entre todos estos establecimientos, 21 Soletes de Navidad se encuentran en la Comunitat Valenciana. En total, la región cuenta con 331 Soletes. Estos son los nuevos:

· Alicante: 'Adelaida', en Torrevieja; 'La Trova', en Altea; 'Tasca Eulalia', en Dénia; 'Morrūa', en Alicante; 'Forn Mariu', en Ibi; 'Crujiente', en Redován, y 'El Gato Blanco', en El Campello.

· Castellón: 'Cárnicas Racero' y 'Homo Panis', en Benicàssim; 'Can Celiac', 'La Morería' y 'Sísif', en Castellón de la Plana; 'La Bodegueta de Sant Vicent', en Vinaròs, y 'La Perdi', en Sant Mateu.

· Valencia: 'Horno San Bartolomé', 'David Esteve Pastelería', 'Ciro' y 'Ultramarinos Pope', en Valencia; 'Comes Pastisseria i Forn', en L'Eliana; 'Sentideta', en Torrent, y 'Paixixi', en Ontinyent.

Soletes Guía Repsol

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.