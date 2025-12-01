La mejor cocina de Castillo para celebrar la Navidad

Chema Ferrer Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Castillo está en Godella, muy cerca de Valencia, en una antigua casona del casco urbano. El epicentro de la cocina de Castillo siempre han sido los fundamentos de la cocina valenciana y mediterránea, tanto por su recetario, como por los productos que las huertas y el mercado proporcionaban a su cocina. Capítulo aparte siempre lo conformaron las viandas del mar, pescados y mariscos, mínimamente transformados antes de salir a la mesa. Hoy por hoy, Eduardo Frechina, su jefe de cocina, es uno de los chefs valencianos más sólidos y con una trayectoria intachable en lo que a cocina valenciana de autor se refiere. Más allá de sus platos emblemáticos y la cocina clásica del arroz, Eduardo lleva desde el inicio imprimiendo a muchos de sus platos su genio culinario.

La gilda de Castillo. LP

Las Navidades siempre pueden ser diferentes y con el transcurrir del tiempo los menús para llevar se imponen también como una opción para la Nochebuena, el día de Navidad y la Nochevieja o el Año Nuevo. Frechina viene preparando en los últimos años una propuesta de menús muy elaborados para llevárselos a casa, y además con gran éxito y aceptación. En estas fiestas ha preparado por 30€ por comensal una propuesta que incluye: Bombones de foie con garrapiñadas, Aguacates con gambas, su famoso Ajoarriero, un Timbal de pulpo, las extraordinarias Alcachofas rellenas de morcilla (otro de sus platos emblemáticos), esto como entrantes. En los principales hay que elegir entre la Carrillera de ibéricos, el Cordero a baja temperatura, el Bacalao con Sanfaina o el Bonito en escabeche (otra de sus grandes referencias). Los postres son variados de la casa. Hay que reservar con tiempo.

Ampliar Menús de alta cocina para disfrutar en casa. LP

Restaurante Castillo. C/Mayor, 90. Bajo. Godella (Valencia)

Tel. 963 64 02 42