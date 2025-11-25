Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Todos los nuevos restaurantes con Estrella Michelin en España

La gala tiene lugar en Málaga

J.Zarco

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

Este martes 25 de noviembre se celebra desde Málaga la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026. Los mejores restaurantes buscan conservar su estatus mientras que muchos aspirantes sueñan con conseguir la primera.

Este es el listado completo de los restaurantes premiados:

Cinco nuevas estrellas verdes: Ama, Bakea, Garena, Hika y Terrae

Una estrella:

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Todos los nuevos restaurantes con Estrella Michelin en España