Qué se come y cuánto cuesta el menú en Simposio, el restaurante a 20 minutos de Valencia que ha ganado una estrella Michelin Roger Julián es el chef e impulsor de este proyecto en San Antonio de Benagéber

María Gardó Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 20:50 | Actualizado 20:57h. Comenta Compartir

El restaurante Simposio fue incluido en la Guía Michelin 2025 y ahora ha recibido su primera estrella. Roger Julián es el chef e impulsor de este proyecto en de San Antonio de Benagéber, en plena comarca de Camp de Túria. Es la localidad donde Roger, natural de Tuéjar, se instaló hace ya 17 años y vive con su mujer y sus tres hijos.

A 20 minutos de la capital, se centra en tres pilares principales: una conexión total con el territorio, el aprovechamiento íntegro de la materia prima y una cocina abierta y central, donde el chef interactúa directamente con los comensales.

Menú San Antonio de Benagéber

68,00 euros por comensal

Este menú incluye: Menú de siete pases + Entrantes + Principal + Postre

Menú de siete pases

Brioche artesano con mantequilla, dos snacks

Entrantes

Dos entrantes

Principal

Según disponibilidad de mercado y estacionalidad

Postre

Según disponibilidad de mercado y estacionalidad

Solo entre semana a mediodía, excepto festivos

Este menú está disponible en comidas el martes, miércoles, jueves y viernes

Menú Simposio

85,00 euros por comensal

Este menú incluye: Menú degustación de diez pases + Cuatro entrantes + Principal + Postre

Menú degustación de diez pases

Brioche artesano con mantequilla, tres snacks

Cuatro entrantes

Según disponibilidad de mercado y estacionalidad

Principal

Según disponibilidad de mercado y estacionalidad

Postre

Según disponibilidad de mercado y estacionalidad

A mesa completa.

Este menú está disponible en comidas el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el viernes y sábado.

Menú Roger Julián

105,00 euros por comensal

Este menú incluye: Menú degustación de doce pases + Entrantes + Dos principales + Prepostre + Postre

Menú degustación de doce pases

Brioche artesano con mantequilla, tres snacks

Entrantes

Cuatro entrantes

Dos principales

Según disponiblidad de mercado y estacionalidad

Prepostre

Según disponiblidad de mercado y estacionalidad

Postre

Según disponiblidad de mercado y estacionalidad

A mesa completa.

Este menú está disponible en comidas el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el viernes y sábado.