Qué se come y cuánto cuesta el menú en Simposio, el restaurante a 20 minutos de Valencia que ha ganado una estrella Michelin
Roger Julián es el chef e impulsor de este proyecto en San Antonio de Benagéber
Valencia
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:50
El restaurante Simposio fue incluido en la Guía Michelin 2025 y ahora ha recibido su primera estrella. Roger Julián es el chef e impulsor de este proyecto en de San Antonio de Benagéber, en plena comarca de Camp de Túria. Es la localidad donde Roger, natural de Tuéjar, se instaló hace ya 17 años y vive con su mujer y sus tres hijos.
A 20 minutos de la capital, se centra en tres pilares principales: una conexión total con el territorio, el aprovechamiento íntegro de la materia prima y una cocina abierta y central, donde el chef interactúa directamente con los comensales.
Menú San Antonio de Benagéber
68,00 euros por comensal
Este menú incluye: Menú de siete pases + Entrantes + Principal + Postre
Menú de siete pases
Brioche artesano con mantequilla, dos snacks
Entrantes
Dos entrantes
Principal
Según disponibilidad de mercado y estacionalidad
Postre
Según disponibilidad de mercado y estacionalidad
Solo entre semana a mediodía, excepto festivos
Este menú está disponible en comidas el martes, miércoles, jueves y viernes
Menú Simposio
85,00 euros por comensal
Este menú incluye: Menú degustación de diez pases + Cuatro entrantes + Principal + Postre
Menú degustación de diez pases
Brioche artesano con mantequilla, tres snacks
Cuatro entrantes
Según disponibilidad de mercado y estacionalidad
Principal
Según disponibilidad de mercado y estacionalidad
Postre
Según disponibilidad de mercado y estacionalidad
A mesa completa.
Este menú está disponible en comidas el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el viernes y sábado.
Menú Roger Julián
105,00 euros por comensal
Este menú incluye: Menú degustación de doce pases + Entrantes + Dos principales + Prepostre + Postre
Menú degustación de doce pases
Brioche artesano con mantequilla, tres snacks
Entrantes
Cuatro entrantes
Dos principales
Según disponiblidad de mercado y estacionalidad
Prepostre
Según disponiblidad de mercado y estacionalidad
Postre
Según disponiblidad de mercado y estacionalidad
A mesa completa.
Este menú está disponible en comidas el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el viernes y sábado.