Así es el menú de Origen, el restaurante a menos de una hora de Valencia que ha revalidado su estrella Michelin
La apuesta de Alex Vidal destaca por su propuesta local y ofrecer al comensal productos de proximidad
Valencia
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:42
El restaurante Origen, situado en Carcaixent, ganó una estrella Michelin en la gala 2025 y este martes la ha revalidado. Enclavado entre los naranjos que pintan el paisaje de la Ribera Alta, destaca por su propuesta local y por ofrecer a sus comensales productos de proximidad. La apuesta de Àlex Vidal también ha sido reconocido por su excelencia culinaria, con un Sol Repsol.
Estos son los menús que ofrece el restaurante Origen:
Menú Carcaixent: 66 euros con IVA incluido
Disponible de miércoles a domingo. Cocina de mercado, con alimentos locales de temporada.
SNACKS
Pimiento Rojo y Verde/Lecha/Miel
Sobrasada del Mercat/Queso Espadán
Cebolla dulce de Genovés
PLATOS
Quisquilla de Santa Pola/Caqui/Escabeche
Amparin'/Puerro/Sepia/Collaret
Arroz DO València/Pollo/Calabaza
Ternera/Chalota/Boniato/Chirivia
POSTRE
Chocolate/Almendras/Sal
PETIS (3 individuales)
Menú Origen: 72 euros con IVA incluido
Disponible de miércoles a domingo.
Cocina de mercado, con alimentos locales de temporada.
SNACKS
Pimiento Rojo y Verde / Lecha / Miel
Sobrasada del Mercat / Queso Espadán
Cebolla dulce de Genovés
PLATOS
Quisquilla de Santa Pola / Caqui / Escabeche
Puchero / Yema / «Pilota» / Col
Amparin' / Puerro / Sepia / Collaret
Arroz DO València / Pollo / Calabaza
Ternera / Chalota / Boniato / Chirivia
POSTRES
Cítricos de Carcaixent / Romero
Chocolate / Almendras / Sal
PETIS (3 individuales)
Menú Ternils: 82 euros con IVA incluido
Disponible de miércoles a domingo.
Se servirá hasta las 15 h a mediodía y hasta las 21:45 h por la noche.
Cocina de mercado, con alimentos locales de temporada.
SNACKS
Pimiento Rojo y Verde / Lecha / Miel
Sobrasada del Mercat/Queso Espadán
Cebolla dulce de Genovés
PLATOS
Quisquilla de Santa Pola/Caqui/Escabeche
Puchero/Yema/«Pilota»/Col
'Amparín'/Puerro/Sepia/Collaret
Merluza/Colageno/'Espardenya'/Garrofón
Arroz DO València/Pollo/Calabaza
Ternera/Chalota/Boniato/Chirivía
POSTRE
Citricos de Carcaixent / Romero
Chocolate/Almendras/Sal
PETIS (3 individuales)