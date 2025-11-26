Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los platos de Origen. Instagram: @origencarcaixent

Así es el menú de Origen, el restaurante a menos de una hora de Valencia que ha revalidado su estrella Michelin

La apuesta de Alex Vidal destaca por su propuesta local y ofrecer al comensal productos de proximidad

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:42

Comenta

El restaurante Origen, situado en Carcaixent, ganó una estrella Michelin en la gala 2025 y este martes la ha revalidado. Enclavado entre los naranjos que pintan el paisaje de la Ribera Alta, destaca por su propuesta local y por ofrecer a sus comensales productos de proximidad. La apuesta de Àlex Vidal también ha sido reconocido por su excelencia culinaria, con un Sol Repsol.

Estos son los menús que ofrece el restaurante Origen:

Menú Carcaixent: 66 euros con IVA incluido

Disponible de miércoles a domingo. Cocina de mercado, con alimentos locales de temporada.

SNACKS

Pimiento Rojo y Verde/Lecha/Miel

Sobrasada del Mercat/Queso Espadán

Cebolla dulce de Genovés

PLATOS

Quisquilla de Santa Pola/Caqui/Escabeche

Amparin'/Puerro/Sepia/Collaret

Arroz DO València/Pollo/Calabaza

Ternera/Chalota/Boniato/Chirivia

POSTRE

Chocolate/Almendras/Sal

PETIS (3 individuales)

Menú Origen: 72 euros con IVA incluido

Disponible de miércoles a domingo.

Cocina de mercado, con alimentos locales de temporada.

SNACKS

Pimiento Rojo y Verde / Lecha / Miel

Sobrasada del Mercat / Queso Espadán

Cebolla dulce de Genovés

PLATOS

Quisquilla de Santa Pola / Caqui / Escabeche

Puchero / Yema / «Pilota» / Col

Amparin' / Puerro / Sepia / Collaret

Arroz DO València / Pollo / Calabaza

Ternera / Chalota / Boniato / Chirivia

POSTRES

Cítricos de Carcaixent / Romero

Chocolate / Almendras / Sal

PETIS (3 individuales)

Menú Ternils: 82 euros con IVA incluido

Disponible de miércoles a domingo.

Se servirá hasta las 15 h a mediodía y hasta las 21:45 h por la noche.

Cocina de mercado, con alimentos locales de temporada.

SNACKS

Pimiento Rojo y Verde / Lecha / Miel

Sobrasada del Mercat/Queso Espadán

Cebolla dulce de Genovés

PLATOS

Quisquilla de Santa Pola/Caqui/Escabeche

Puchero/Yema/«Pilota»/Col

'Amparín'/Puerro/Sepia/Collaret

Merluza/Colageno/'Espardenya'/Garrofón

Arroz DO València/Pollo/Calabaza

Ternera/Chalota/Boniato/Chirivía

POSTRE

Citricos de Carcaixent / Romero

Chocolate/Almendras/Sal

PETIS (3 individuales)

