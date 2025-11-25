Cuánto cuesta comer en Llavor: platos y opciones de menú en el restaurante premiado con una estrella Michelin Se enclava en Oropesa del Mar, con un entorno aún por urbanizar, pero increíbles vistas sobre la costa

María Gardó Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 20:50 | Actualizado 21:12h.

Llavor abrió sus puertas en verano de 2024, siendo el primer restaurante con pretensiones de Jorge Lengua. Este martes ha recibido en Málaga el premio a su trabajo siendo reconocido con una Estrella Michelin.

Enclavado en Oropesa del Mar, con un entorno aún por urbanizar, pero increíbles vistas sobre la costa. Simboliza un paso hacia una cocina todavía más personal, donde si bien se aplican técnicas más creativas, se siguen viendo los quesos de ganaderías locales, las verduras de proximidad e, incluso, los arroces clásicos, con una elaboración y una presentación algo más refinadas. La sala también es más formal, con una oferta que únicamente permite elegir entre dos menús.

Estos son los menús que se pueden disfrutar en Llavor:

Menú llavor 'Recuerdo efímero'

69 euros

Este menú incluye: Flores de colores + Esmorçaret es cultura + Primavera de quesos y besos + Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo + El álbum + Pequeño y cariñoso

Flores de colores

Álbum: Primavera del 25

Esmorçaret es cultura

Habitas, huevo y jamón, Morcilla dulce

Primavera de quesos y besos

Remolacha, Tot de poble y finas hierbas, Nabo en conserva, Tot de poble y praliné de piñones

Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo

Capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón

El álbum

Tomate verde de ensalada, Calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D'Espadà, Bacalao, cap i pota, y brandada de chirivía, Fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra, Merluza al vapor, guisantes finos y colágeno a las brasas, Setas de primavera, algarroba y Nectum de pino artesano, Fresitas silvestres, nata de oveja y la Caseta D'Espadà

Pequeño y cariñoso

Chirivía con vainilla, Palomitas de maíz

Este menú está disponible en comidas el lunes, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el lunes, jueves, viernes y sábado.

Menú llavor 'Gran experiencia'

89 euros

Este menú incluye: Nubes de mariposas + Esmorçaret es cultura + Primavera de quesos y besos + Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo + El álbum de primavera + Pequeño y cariñoso

Nubes de mariposas

Álbum: Primavera del 25

Esmorçaret es cultura

Habitas, huevo y jamón, Morcilla dulce, Sang amb ceba

Primavera de quesos y besos

Remolacha, Tot de poble y finas hierbas, Nabo en conserva, Tot de poble y praliné de piñones

Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo

Capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón

El álbum de primavera

Tomate verde de ensalada, Calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D'Espadà, Gamba blanca, valencias, jugo de vegetales acidulados, Farga y Saúco, Bacalao, cap i pota, y brandada de chirivía, Quisquilla, mantequilla tostada, cebolla y palodú, Fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra, Merluza al vapor, guisantes finos y colágeno a las brasa, Setas de primavera, algarroba y Nectum de pino artesano, El mundo de las abejas, Fresitas silvestres, nata de oveja y la Caseta D'Espadà

Pequeño y cariñoso

Chirivía con vainilla, Palomitas de maíz

Este menú está disponible en comidas el lunes, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el lunes, jueves, viernes y sábado.