Cuánto cuesta comer en Llavor: platos y opciones de menú en el restaurante premiado con una estrella Michelin
Se enclava en Oropesa del Mar, con un entorno aún por urbanizar, pero increíbles vistas sobre la costa
Valencia
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:50
Llavor abrió sus puertas en verano de 2024, siendo el primer restaurante con pretensiones de Jorge Lengua. Este martes ha recibido en Málaga el premio a su trabajo siendo reconocido con una Estrella Michelin.
Enclavado en Oropesa del Mar, con un entorno aún por urbanizar, pero increíbles vistas sobre la costa. Simboliza un paso hacia una cocina todavía más personal, donde si bien se aplican técnicas más creativas, se siguen viendo los quesos de ganaderías locales, las verduras de proximidad e, incluso, los arroces clásicos, con una elaboración y una presentación algo más refinadas. La sala también es más formal, con una oferta que únicamente permite elegir entre dos menús.
Estos son los menús que se pueden disfrutar en Llavor:
Menú llavor 'Recuerdo efímero'
69 euros
Este menú incluye: Flores de colores + Esmorçaret es cultura + Primavera de quesos y besos + Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo + El álbum + Pequeño y cariñoso
Flores de colores
Álbum: Primavera del 25
Esmorçaret es cultura
Habitas, huevo y jamón, Morcilla dulce
Primavera de quesos y besos
Remolacha, Tot de poble y finas hierbas, Nabo en conserva, Tot de poble y praliné de piñones
Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo
Capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón
El álbum
Tomate verde de ensalada, Calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D'Espadà, Bacalao, cap i pota, y brandada de chirivía, Fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra, Merluza al vapor, guisantes finos y colágeno a las brasas, Setas de primavera, algarroba y Nectum de pino artesano, Fresitas silvestres, nata de oveja y la Caseta D'Espadà
Pequeño y cariñoso
Chirivía con vainilla, Palomitas de maíz
Este menú está disponible en comidas el lunes, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el lunes, jueves, viernes y sábado.
Menú llavor 'Gran experiencia'
89 euros
Este menú incluye: Nubes de mariposas + Esmorçaret es cultura + Primavera de quesos y besos + Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo + El álbum de primavera + Pequeño y cariñoso
Nubes de mariposas
Álbum: Primavera del 25
Esmorçaret es cultura
Habitas, huevo y jamón, Morcilla dulce, Sang amb ceba
Primavera de quesos y besos
Remolacha, Tot de poble y finas hierbas, Nabo en conserva, Tot de poble y praliné de piñones
Salazones y brasas, mediterráneo de nuevo
Capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón
El álbum de primavera
Tomate verde de ensalada, Calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D'Espadà, Gamba blanca, valencias, jugo de vegetales acidulados, Farga y Saúco, Bacalao, cap i pota, y brandada de chirivía, Quisquilla, mantequilla tostada, cebolla y palodú, Fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra, Merluza al vapor, guisantes finos y colágeno a las brasa, Setas de primavera, algarroba y Nectum de pino artesano, El mundo de las abejas, Fresitas silvestres, nata de oveja y la Caseta D'Espadà
Pequeño y cariñoso
Chirivía con vainilla, Palomitas de maíz
Este menú está disponible en comidas el lunes, jueves, viernes, sábado y domingo y en cenas el lunes, jueves, viernes y sábado.