Roger Julián, chef de Simposio. MIKEL PONCE

Roger Julián, chef de Simposio: «He sentido la mención Michelin como si fuese una Estrella»

Acaba de ser incluido en la guía roja, pero el trabajo duro viene de lejos. Así se defiende un restaurante de autor en San Antonio de Benagéber, con la territorialidad y la honestidad como principales armas

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:14

El relato gastronómico de relumbrón sucede entre guías, concursos y congresos, pero las circunstancias sobre las que se asienta tienen más que ver con las ... facturas, los friegues y el intenso servicio diario. Roger Julián es un currante. Ha recorrido las mejores cocinas, ha peleado los peores pases y ha perseverado en un proyecto -el suyo, el que por fin sentía propio- que impulsa con vehemente esfuerzo y escuetos ahorros. Simposio es un restaurante, pero también una proeza. La actualidad viene marcada por el reciente reconocimiento Michelin, que implica la inclusión de esta casa en la guía 2025, algo que no sólo garantiza la consistencia de sus fogones, sino que también supone un espaldarazo para el negocio. Porque, ¡cuánto sufren las cocinas de autor! «Cuando uno lo pasa realmente mal, y tiene épocas en las que no sabe si va a cerrar o no, este tipo de cosas son importantísimas. Tanto, que lo siento como si fuera una Estrella», admite, con una visible emoción en el tono.

