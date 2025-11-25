Qué se come en el restaurante de Rubén Miralles, premiado con una estrella Michelin Ofrece tres menús que van desde los 50 a los 104 euros; incluyendo uno vegano

Martes, 25 de noviembre 2025

La Comunitat Valenciana cuenta con una escena gastronómica muy potente. Uno de los restaurantes que ha ganado más prestigio en los últimos años es el de Rubén Miralles y actual ganador en 2025 de una Estrella Michelin. Bautizado con el mismo nombre que el chef, se encuentra en Vinaròs. Esta localizado en pleno centro del municpio. «Nuestro restaurante es un espacio acogedor diseñado y decorado para que disfrutes de una experiencia gastronómica inolvidable, con todas las garantías sanitarias y atención en interior y terraza», se puede leer en la web del restaurante.

En cuanto a la historia del chef, Rubén Miralles es un joven que se ha formado en Benicarló y fogueado como jefe de cocina en restaurantes de la provincia (Rojo Picota, Mandarina…), en 2018 decidió emprender su propia iniciativa en su ciudad natal. Desde entonces no ha parado de crecer. En 2022 obtiene un Sol en la Guía Repsol. Un año más tarde, revalida el reconocimiento e ingresa además en la Guía Michelín y en la Guía sustentable de la Comunidad Valenciana.

Su cocina se caracteriza por trabajar con producto de proximidad y local. «Lejos de resultar un límite, en las raíces encuentra cimientos firmes para desplegar propuestas creativas que re-evolucionan la cocina de mercado, con nuevas formas de hacer y sorprender a los comensales», indica el restaurante.

¿Qué se come y a qué precio?

El restaurantes cuenta en estos momentos con tres menús:

MENÚ RUBÉN MIRALLES

Tiene un precio de 104 euros sin maridaje. Con maridaje asciende a 62. El restaurante lo define de la siguiente manera: «Es una celebración del potencial de la cocina de mercado. Una exploración de las posibilidades creativas de los mejores productos regionales, que convertimos en experiencias gastronómicas llenas de sorpresas, sensaciones y sabores». El menú cambia varias veces al año para aprovechar los mejores productos de temporada.

Incluye varios pases: carpaccio de langostino de Vinaròs y ensalada de mar, helado de pimiento rojo escalivado, leche de almendra y anchoa, pan artesano y AOVE, tomate de colgar, salmorejo natural y fermentado, ostra al vapor y aguachile de remolacha, quisquilla, sus huevas y gazpachuelo, chipirón encebollado, fósil de chipirón, arroz a la «llauna», espardeña, boletus, majado y yema, rabo de toro estofado, crema de coliflor y ensaimada fermentada y, por último, tartar de Rubia Gallega. También sirven un refrescante de limón y merengue y una versión propia del «cremaet de Vinaròs» como postre.

MENÚ PRODUCTE

Tiene un precio de 49 euros sin incluir bebidas. «Es una propuesta ideal para conocer una cocina construida sobre el producto local y de proximidad. Una cocina sincera, desarrollada sobre su sabor, su integridad y su potencial», indican. Está formado por productos de temporada en una propuesta que destaca la huerta y el mar.

El menú incluye dos snacks, degustación de su AOVE y pan artersano, bonito rayado del mediterráneo, gazpacho de almendra, cherry y aceituna, helado de calabaza, vichyssoise de boletus, eucaliptus y sardina ahumada, langostino cafe, bisque y ñoqui, un principal a elegir y un postre también a elegir.

MENÚ AMARANT

Es la propuesta vegana del restaurante y tiene un precio de 56 euros. «Te proponemos un completo recorrido por materias primas, sabores y texturas de origen vegetal, sin renunciar a la exigencia gastronómica que distingue nuestra carta». Incluye dos snacks, cuatro pases salados, un pre-postre y el postre.