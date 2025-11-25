DIRECTO | Premios Michelin 2026

18:30

Buenas tardes, te doy la bienvenida a esta retransmisión en directo de la gala de entrega de las estrellas Michelin, que se celebra esta tarde en Málaga. A las seis y media están convocados los invitados para el desfile ritual por la alfombra roja que conduce al escenario del acto, en Sohrlin Andalucía, el espacio de artes escénicas y entretenimiento de Antonio Banderas y Domingo Merín. Soy Rosa González y te estaré contando desde la web de LAS PROVINCIAS los pormenores de la gala, haciendo especial énfasis en los reconocimientos que recaigan en la cocina de la Comunitat Valenciana.