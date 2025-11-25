DIRECTO | Premios Michelin 2026
Sigue en directo la gala de la Guía Michelin en su 125 aniversario
Rosa González
Martes, 25 de noviembre 2025, 18:52
19:01
En breve arranca la gala. El encargado de conducirla es el presentador Jesús Vázquez.
19:00
Quique Dacosta pisa la alfombra roja de la gran noche de la gastronomía española. Ha recordado que no había gala cuando él conquistó la primera estrella, en 2002, ni tampoco cuando consiguió la segunda, en 2006.
18:50
Mientras por la alfombra roja pasan reconocidos chefs de todo el país, hay que recordar que la Comunitat Valenciana cuenta con un restaurante con tres estrellas Michelin, Quique Dacosta Restaurante, en Dénia. Y cuatro con dos: El Poblet y Ricard Camarena, en Valencia; L' Escaleta, en Cocentaina; y BonAmb, en Xàbia.
18:45
Pasa por la alfombra roja Jordi Cruz. «Estoy medio preocupado», ha señalado, porque hoy le juzgan a él. Espera revalidar la tercera estrella de su restaurante ABaC, en Barcelona.
18:40
Dani García se muestra encantado de que la gala tenga lugar en su tierra. Además ha recordado que ya hace siete años que conquistó su tercera estrella.
18:38
El mundo de la gastronomía celebra hoy su gran noche con la entrega de las nuevas estrellas Michelin. Como curiosidad, la presentación de hoy de la guía española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin.
18:33
En la alfombra roja está la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez. Está hablando con los chefs de los nueve restaurantes malagueños con estrella que han preparado el menú de la cena de la gala de esta noche. Benito Gómez, del restaurante Bardal de Ronda, y Mario Cachinero junto a Marcos Granda, del Skina en Marbella. A ellos se suman José Carlos García del restaurante José Carlos García, Emiliano Schobert de Blossom, Dani Carnero de Kaleja, Diego Gallegos de Sollo, Mauricio de Messina, Manuel de Bedoya de Nintai y David Olivas de Back.
18:30
Buenas tardes, te doy la bienvenida a esta retransmisión en directo de la gala de entrega de las estrellas Michelin, que se celebra esta tarde en Málaga. A las seis y media están convocados los invitados para el desfile ritual por la alfombra roja que conduce al escenario del acto, en Sohrlin Andalucía, el espacio de artes escénicas y entretenimiento de Antonio Banderas y Domingo Merín. Soy Rosa González y te estaré contando desde la web de LAS PROVINCIAS los pormenores de la gala, haciendo especial énfasis en los reconocimientos que recaigan en la cocina de la Comunitat Valenciana.
-
