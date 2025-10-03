Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dacosta, en su restaurante de Dénia. Papo Weisman

Premio al artista (y cocinero) Quique Dacosta

El chef de Dénia recibe en Milán un reconocimiento a su propuesta para idear una cocina donde se refleje también su sensibilidad artística ·

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:15

Comenta

Profesional de extraordinario prestigio, embajador de la cultura valenciana, triestrellado chef bendecido por Michelin... Los atributos que adornan la trayectoria de Quique Dacosta suman ahora ... un nuevo sello de distinción: el premio recibido este jueves en Milán (Italia) como 'The Best Food Art', «un reconocimiento muy especial que The Best Chefs Awards y toda la comunidad internacional ha querido otorgar al cocinero por su trabajo artístico en la cocina», como explica la organización en un comunicado. Un honor que el cocinero que ha convertido su restaurante de Dénia en referencia internacional aceptó emocionado con estas palabras: «La cocina es mi lenguaje natural y a través de él me comunico, expreso mis sentimientos, grito cuando es necesario reivindicar, o abrazo cuando una causa lo merece».

