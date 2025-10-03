Premio al artista (y cocinero) Quique Dacosta

Profesional de extraordinario prestigio, embajador de la cultura valenciana, triestrellado chef bendecido por Michelin... Los atributos que adornan la trayectoria de Quique Dacosta suman ahora ... un nuevo sello de distinción: el premio recibido este jueves en Milán (Italia) como 'The Best Food Art', «un reconocimiento muy especial que The Best Chefs Awards y toda la comunidad internacional ha querido otorgar al cocinero por su trabajo artístico en la cocina», como explica la organización en un comunicado. Un honor que el cocinero que ha convertido su restaurante de Dénia en referencia internacional aceptó emocionado con estas palabras: «La cocina es mi lenguaje natural y a través de él me comunico, expreso mis sentimientos, grito cuando es necesario reivindicar, o abrazo cuando una causa lo merece».

Dacosta entiende que una distinción de esta índole, «como en su momento lo fue la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández», contribuye a reafirmar que lo acertado de su trabajo, «que expresado de este modo tan singular tiene un eco internacional muy importante». »La cocina«, añadió al término de la gala, »está relacionada con los principios básicos de cualquier disciplina artística: las palabras, los ingredientes, los colores o un gesto efímero«. Y añadía, orgulloso: »Mi equipo y yo creamos un relato y buscamos la emoción, por diferentes vías, de aquel que percibe la obra en la mesa. Y agradezco mucho a la comunidad internacional y a nuestro sector que haya sido sensible a este trabajo expresado de una forma tan especial«.

Durante la gala, Dacosta además fue galardonado con la distinción de 'tres cuchillos', una categoría que únicamente alcanzan los mejores cocineros del mundo según The Best Chef Awards, que reconocía con este premio su carrera de fondo en la gastronomía y también sus aportaciones más recientes, como su propuesta de esta temporada, bautizada como 'Octavo?', que el chef de Dénia plantea como «una nueva mirada a la cocina como una expresión artística única que trasciende más allá del propio sector gastronómico«. Una propuesta que profundiza »en la concepción de la cocina como lenguaje con identidad propia, abrazada por las artes como objetivo central«, que se activa a partir de »un detonante creativo fruto de la floración de sentimientos, sensaciones y vivencias que obligan a pensar y reflexionar sobre la cocina como disciplina artística que por sí sola comunica, abraza, grita y reivindica«.

Dacosta recuerda que las creaciones que merecen este nuevo premio han servido para inspirar a artistas de otras áreas, porque son platos concebidos como obras de arte «que han logrado despertar sentimientos y sensaciones profundas» a los comensales que se sientan a la mesa: «De algún modo les han enriquecido, les hicieron pensar o reflexionar». «Y es esta conexión natural con el resto de artes la que se materializa en una experiencia gastronómica de carácter único a nivel mundial», observa. No es su único mérito. El chef, con más de 35 años de carrera profesional y reconocido además como mejor empresario de la restauración española, ha logrado posicionar Quique Dacosta Restaurante como uno mejores del mundo, situándose en dos ocasiones consecutivas como mejor restaurante de Europa y consiguiendo que tres de sus establecimientos estén incluidos en la lista de los 100 Mejores del Continente. Un palmarés que es también otra obra de arte.