El Mercado de Colón de Valencia enciende la Navidad

Tras el éxito del encendido de luces, con la actuación de Melani García y la coral de Juan Bautista Comes, del pasado 21 de noviembre ... en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, este jueves llega el turno del encendido oficial de las luces en el Mercado de Colón, referente gastronómico y de ocio del centro de la ciudad.

El acto inaugural será este jueves, a las 18.15 horas, donde los asistentes podrán adorar al Niño del Belén a tamaño natural que se ha instalado en el mercado y también podrán comprobar el gran porte del árbol de Navidad que está repleto de luces.

Se trata de un árbol nuevo y que será transitable, para que los niños y adultos puedan hacerse fotos en esta decoración navideña de altura.

Belén, paradas y árbol de Navidad, en el Mercado de Colón. LP

Para el acto inaugural está previsto que haya un parlamento de autoridades y de los representantes de la asociación de comerciantes del Mercado de Colón y, acto seguido, intervendrá un coro de 35 niños de Tercero, Cuarto y Quinto de Primaria del colegio Caxton College, que interpretará villancicos en inglés, valenciano y castellano.

Además, desde el 29 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, se instalarán en el Mercado de Colón paradas de artesanos belenistas para que los valencianos puedan adquirir piezas para el montaje del Nacimiento.

Además, estos días hay un mercadillo de regalos de Navidad, que regresará del 17 de diciembre al 5 de enero. Se trata de la 'Mostra de Nadal' que organiza Proa Artesanos.

El programa se completa con música, ya que el 13 de diciembre habrá un concierto de la Fundación San Vicente Mártir, a las 12 horas; el día 17 de diciembre habrá un concierto de Amigos de la Nau Gran, a las 18 horas, y el día 22 de diciembre, actuará el CEIP San Juan de Ribera, a las 11.30 horas.

Los días 26 y 30 de diciembre y 2 de enero también se prorgramarán conciertos, dentro de la estrategia Valencia Music City, por la tarde en el Mercado de Colón.

Y del 2 al 5 de enero, de 17:00 a 21:00 h, el recinto acogerá la visita de los Reyes Magos para que los niños y niñas de la ciudad puedan acercarse y dejar sus cartas con sus peticiones de regalos.