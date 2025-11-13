Los planes más sorprendentes para pasar el fin de semana en Valencia (o cerca) La ciudad ofrece diversas actividades para disfrutar en familia o con amigos

Una vez más, la agenda del fin de semana llega renovada con nuevas propuestas para disfrutar de la ciudad. Desde ferias y espectáculos al aire libre hasta exposiciones gratuitas para pasar un tiempo diferente en familia o con amigos. Las opciones invitan tanto a los habitantes como a las turistas de Valencia a aprovechar estos tres días descanso de la mejor manera. A continuación, te dejamos los planes más atractivos:

Ferias recreativas para pasar un rato diferente

-Feria de la Nuez y la Almendra: La Cooperativa de Viver invita un año más a vecinos y visitantes a un evento gratuito que se celebrará el domingo 16 de noviembre, de 10:30 a 14:30 horas, en el espacio NaturViver. La jornada marca el arranque de la temporada y ofrecerá frutos secos de proximidad a precio especial, actividades divulgativas y propuestas gastronómicas para toda la familia. Puedes consultar el programa completo aquí.

-IX edición de la Feria Gastronómica y Artensanal: se celebrará este domingo 16 de noviembre, en el municipio Dos Aguas a partir de las 10 hasta las 20 horas. El evento tendrá gran variedad de puestos de comida y productos artesanales para vender. Además, habrá una serie de actividades gratuitas para todo público. Para ver la información completa haz click aquí.

-Feria de Ontinyent: se trata de una festividad que se celebra todos los años en unos de los pueblos con más vida de Valencia y que ha sido declarada de Interés Turístico Autonómico en el año 2022. Esta nueva edición contará con 40 atracciones mecánicas para todas las edades y 200 tenderetes con ofertas de alimentación, tómbolas y productos artesanales. A su vez, entre los otros grandes atractivos se encuentran el III Concurso de la Coca de Fira y la Feria de Automoción, donde se podrá ver una muestra de choches modernos y clásicos. Pincha aquí para ver todo el horario.

-Feria de antiguedades (Antique Market): a pocos pasos de la Plaza de la Reina, en el Mercado de Tapinería se podrán encontrar toda clase de cuadros pictóricos, esculturas, objetos vintage, plata, discos, libros, reliquias religiosas, cerámica, etc. Esta podría ser la oportunidad perfecta para encontrar regalos auténticos para dar estas Navidades. Consulta el horario en este enlace.

Un Mercado Medieval para viajar al pasado

La Pobla de Vallbona se prepara para acoger la novena edición del Mercado Medieval y Recreación Histórica, un evento que se ha consolidado como referente en la comarca. Contará con actividades gratuitas para todas las edades, entre ellas: desfiles, actuaciones teatrales, torneos medievales, talleres, atracciones infantiles, granja de animales, paseos en burro, etc. Además, se ha organizado la segunda edición de las fiestas de Moros y Cristianos del municipio, donde las diferentes comparsas recorrerán sus principales calles. Puedes consultar la programación completa aquí.

Exposición gratuita con casi 100 obras para los apasionados del arte

Tras hacer una parada por el Palacio de San Nicolás en Bilbao, este fin de semana llega la exposición 'Clásicos y modernos' al Museo de Bellas Artes de Valencia. Se trata de una selección de casi cien obras maestras pertenecientes a la colección del BBVA (una de las más ricas del Estado español), donde se podrá apreciar el desarrollo del arte clásico durante la historia. En ella, habrán piezas de varios referentes artísticos como Goya, Pantoja de la Cruz, Murillo, van Dyck, Sorolla o Zuloaga, etc. Para ver la información completa haz click aquí. Puedes leerlo aquí.

Pianos en las calles de Valencia

Valencia vuelve a llenarse de música este 14 de noviembre con la iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', una propuesta cultural que invita a profesionales, estudiantes, aficionados y curiosos a disfrutar de este instrumento en plena calle. Puedes leerlo aquí.

Escapadas cerca de Valencia

Una joya medieval para visitar en otoño: Un pueblo de la Comunitat Valenciana aparece destacado en una reciente lista elaborada por la revista 'Viajar' como el mejor lugar de la región para visitar en otoño. Puedes leerlo aquí.

Dos pueblos de la Comunitat cumplen una década entre los más bonitos de España: Once pueblos de toda España celebran en este 2025 una década dentro de la red de Los Pueblos más Bonitos de España. Vilafamés y El Castell de Guadalest siguen presentes en esta prestigiosa lista y son un plan perfecto para pasar un fin de semana de otoño en familia o con amigos. Puedes leerlo aquí.