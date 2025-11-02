Vuelve la Feria de la Nuez y la Almendra a Viver

Chema Ferrer Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

La Cooperativa de Viver invita un año más a vecinos y visitantes a la Feria de la Nuez y la Almendra, un evento gratuito que se celebrará el domingo 16 de noviembre, de 10:30 a 14:30, en el espacio NaturViver, muy próximo a la cooperativa. La jornada marca el arranque de la temporada y ofrecerá frutos secos de proximidad a precio especial, actividades divulgativas y propuestas gastronómicas para toda la familia.

El programa incluye una cata de nueces para reconocer matices de calidad y territorio, un a muestra de cocina de recetas rápidas elaboradas con nueces y almendras, un espacio gastronómico con almuerzo maridado con los vinos de la cooperativa y zona infantil con manualidades. La actividad se plantea como un punto de encuentro entre productores y consumidores para reforzar el vínculo entre el campo y la mesa, y compartir con el público una forma de producir alineada con la agricultura digna, la salud y la sostenibilidad. «Queremos que la feria sea un momento de celebración de nuestras cosechas y una forma sencilla de conectar con el origen de nuestras nueces y almendras, además de poner en valor el resto de nuestros productos cooperativos», señala Cati Corell, directora de Agroturismo de la Cooperativa de Viver.

Ampliar La feria en su pasada edición. LP

Abierta a toda la comunidad, la Feria de la Nuez y la Almendra propone una conexión directa con la identidad agroalimentaria del Alto Palancia y sus productores, un territorio con carácter propio en el corazón de Castellón.

Una apuesta por el territorio y los productos de calidad y cercanía

Con una producción en la campaña de este año de 750.000 kilos de almendra, que duplica la del año anterior, y 60.000 kilos de nuez, 20.000 kilos más que en 2024, la Feria de la Nuez y la Almendra viene a reforzar el compromiso de la Cooperativa de Viver con la calidad, la sostenibilidad y el producto de proximidad. Este evento gratuito para todos los públicos se ha consolidado en el calendario comarcal como un encuentro para acercar este tesoro agroalimentario a la ciudadanía, ofreciendo los frutos secos a un precio especial y promoviendo su consumo como alimentos saludables y versátiles. «La Feria de la Nuez y la Almendra nace del esfuerzo compartido de nuestros socios. Combinamos saber agrícola y mejora constante para llevar al público un producto excelente. El balance de campaña de este año confirma nuestra capacidad y el arraigo de la cooperativa en el territorio,» afirma Fernando Marco, director de la Cooperativa de Viver. «Con esta feria, además de celebrar la temporada de frutos secos, reafirmamos nuestro compromiso con una agricultura digna, la sostenibilidad y la puesta en valor del producto local.»

Ampliar Nueces y almendras de la Cooperativa. LP

Las nueces en cáscara de la Cooperativa de Viver ya están a la venta en todos sus formatos en la Agrotienda de la cooperativa y a través de su web. Este año, además, la cooperativa ha optimizado el procesamiento de sus nueces con la incorporación de dos cámaras frigoríficas, con 6.000 kg de capacidad cada una, que aplican un tratamiento de frío controlado a –14 ºC. Este protocolo permite neutralizar posibles plagas y proteger la integridad del fruto sin añadir productos químicos, preservando sabor, textura y seguridad desde el campo hasta la mesa.