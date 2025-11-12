Horarios GP Cheste 2025: todos los entrenamientos y carreras La actividad empieza este jueves en el Circuit Ricardo Tormo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:44 | Actualizado 19:54h.

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, un evento que cierra el calendario de Moto GP y para el que se espera a cerca de 200.000 visitantes durante el fin de semana. estos son los hoararios principales.

Jueves

9-15 horas: FIM MiniGP

17.30-18.30: Pit Walk

Viernes

9-9.35: Entrenamiento libre 1 Moto3

9.50-10.30: Entrenamiento libre 1 Moto2

10: Presentación de medios de seguridad

10.45-11.30: Entrenamiento libre 1 MotoGP

12: Presentación casco Circuit

13.10-13.50: Entrenamiento Moto3

14.05-14.45: Entrenamiento Moto2

15-16: Entrenamiento MotoGP

20: Recepción de pilotos en el Ayuntamiento de Cheste

Sábado

8.40-9.10: Entrenamiento libre Moto3

9.25-9.55: Entrenamiento libre Moto2

10.10-10.40: Entrenamiento libre MotoGP

10.50-11.05: Clasificación 1 MotoGP

11.15-11.30: Clasificación 2 MotoGP

11.45-12.15: Hero Walk Moto2 y Moto3

12.50-13.05: Clasificación 1 Moto3

13.15-13.30: Clasificación 2 Moto3

13.45-14: Clasificación 1 Moto2

14.10-14.25: Clasificación 2 Moto2

15: Carrera Sprint Tissot

15.45: Podium Sprint Tissot en el escenario

16.30-17.45: Fan Q&A

Domingo

8.40-9.50: Calentamiento Moto2, Moto3 y MotoGP

10: Rider Fan Parade

10.20: Hero Walk MotoGP

11-11.45: Carrera Moto3

12.15-13: Carrera Moto2

13.51: Opening Ceremony

14-15.15: Carrera MotoGP

14.40-15.30: Invasión de pist, celebración podium MotoGP

16-17: Inicio de las actividades en el escenario de los FIM MotoGP Awards. Actuación DJ Nano

17.30-18.30: Llegada de los pilotos e invitados a la alfombra roja

18.30-19.30: Gala de premios