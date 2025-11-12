Horarios GP Cheste 2025: todos los entrenamientos y carreras
La actividad empieza este jueves en el Circuit Ricardo Tormo
RD
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:44
El Circuit Ricardo Tormo de Cheste celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, un evento que cierra el calendario de Moto GP y para el que se espera a cerca de 200.000 visitantes durante el fin de semana. estos son los hoararios principales.
Jueves
9-15 horas: FIM MiniGP
17.30-18.30: Pit Walk
Viernes
9-9.35: Entrenamiento libre 1 Moto3
9.50-10.30: Entrenamiento libre 1 Moto2
10: Presentación de medios de seguridad
10.45-11.30: Entrenamiento libre 1 MotoGP
12: Presentación casco Circuit
13.10-13.50: Entrenamiento Moto3
14.05-14.45: Entrenamiento Moto2
15-16: Entrenamiento MotoGP
20: Recepción de pilotos en el Ayuntamiento de Cheste
Sábado
8.40-9.10: Entrenamiento libre Moto3
9.25-9.55: Entrenamiento libre Moto2
10.10-10.40: Entrenamiento libre MotoGP
10.50-11.05: Clasificación 1 MotoGP
11.15-11.30: Clasificación 2 MotoGP
11.45-12.15: Hero Walk Moto2 y Moto3
12.50-13.05: Clasificación 1 Moto3
13.15-13.30: Clasificación 2 Moto3
13.45-14: Clasificación 1 Moto2
14.10-14.25: Clasificación 2 Moto2
15: Carrera Sprint Tissot
15.45: Podium Sprint Tissot en el escenario
16.30-17.45: Fan Q&A
Domingo
8.40-9.50: Calentamiento Moto2, Moto3 y MotoGP
10: Rider Fan Parade
10.20: Hero Walk MotoGP
11-11.45: Carrera Moto3
12.15-13: Carrera Moto2
13.51: Opening Ceremony
14-15.15: Carrera MotoGP
14.40-15.30: Invasión de pist, celebración podium MotoGP
16-17: Inicio de las actividades en el escenario de los FIM MotoGP Awards. Actuación DJ Nano
17.30-18.30: Llegada de los pilotos e invitados a la alfombra roja
18.30-19.30: Gala de premios