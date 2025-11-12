Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana El evento a apartir del 14 al 16 de noviembre contará con actividades para todos los públicos.

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Este fin de semana, la Pobla de Vallbona se prepara para acoger la novena edición del Mercado Medieval y Recreación Histórica, un evento que se ha consolidado como referente en la comarca. Cada año, este evento reúne a miles de visitantes para celebrar el pasado del pueblo tras la Reconquista de Valencia por Jaime I en el siglo XIII. Anteriormente, era un centro agrícola y comercial que servía como punto de encuentro para los habitantes del Camp del Turia. Ahora, esta feria anual recuerda la vida cotidiana de esa época durante la Edad Media.

La cita tendrá lugar en el Parque Municipal Benjamín March Civera que contará con múltiples actividades gratuitas para todas las edades. Entre las más atractivas figuran:

-Torneos medievales de gran formato con justas a caballo.

-Desfiles multitudinarios y animación constante en las calles con juglares, trovadores, zancudos, bailarinas y músicos.

-Cetrería, paseos en burro y granja de animales para el disfrute de todas las edades.

-Oficios demostrativos, campamentos de soldados y caballerizas reales (junto con combates o arqueros), así como exposiciones históricas a cargo de asociaciones especializadas.

-Talleres, atracciones infantiles y teatro de marionetas y títeres.

-Espectáculos y demostraciones con fuego, malabares y pirotecnia.

Además, este año se ha organizado la segunda edición de las fiestas de Moros y Cristianos del municipio, donde las diferentes comparsas recorrerán sus principales calles con trajes tradicionales, armaduras, representaciones teatrales y música.

En un principio, la fecha estaba planteada para octubre, pero por motivos meteorológicos fue aplazada para este fin de semana del 14 al 16 de noviembre. El horario será el viernes de 17:00h a 22:30h y el sábado y domingo será de 11:00 a 14:30 y 17:00 a 22:30 horas.

Programación de actividades

-Viernes: apertura del mercado a las 17:00h con un desfile inaugural protagonizado por los Moros y Cristianos de La Pobla de Vallbona. A continuación, se celebrará la Embajada Mora y Cristiana en el Palenque de Torneos del Parque Benjamín March.

-Sábado: gran entrada triunfal de los Moros y Cristianos, recorriendo las calles del mercado hasta llegar al centro de la feria, organizada por la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos del municipio.

-Domingo: el mercado seguirá ofreciendo actividades, espectáculos y animación hasta su clausura.