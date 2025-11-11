Los dos pueblos de la Comunitat que cumplen una década entre los más bonitos de España Vilafamés y El Castell de Guadalest siguen presentes en esta prestigiosa lista

María Gardó Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

Once pueblos de toda España celebran en este 2025 una década dentro de la red de Los Pueblos más Bonitos de España. Son el ejemplo de que la belleza hay que cuidarla y mantenerla. Este aniversario reconoce el trabajo diario de quienes conservan el alma de la España rural y promueven un turismo responsable que protege su patrimonio y su forma de vida.

Estos municipios forman parte de una red que une a los pueblos más hermosos y comprometidos con la conservación del patrimonio, demostrando que la cooperación entre municipios pequeños puede generar un impacto nacional e internacional.

Estos pueblos, repartidos por siete comunidades autónomas, son los siguientes:

- Aínsa (Aragón)

- Anento (Aragón)

- Ansó (Aragón)

- Alquézar (Aragón)

- Almagro (Castilla-La Mancha)

- Bárcena Mayor (Cantabria)

- Candelario (Castilla y León)

- El Castell de Guadalest (Comunidad Valenciana)

- Vilafamés (Comunidad Valenciana)

- Frigiliana (Andalucía)

- Tejeda (Canarias)

El Castell de Guadalest

Una de las localidades valencianas que aparece en esta lista es El Castell de Guadalest. Se encuentra ubicado en el sector septentrional de la Marina Baixa, entre las sierras de Aitana al sur y Xortà y Serella al norte, a tan solo 24 kilómetros de Benidorm. Se encarama sobre un lienzo rocoso que sirve de abrigo y defensa se alza esta localidad.

Declarado conjunto histórico-artístico en 1974, se encuentra dividido en dos barrios claramente diferenciados: el del castillo, colgado en lo alto de la peña y protegido por la antigua muralla, conserva todo su sabor medieval. Al otro lado está el del Arrabal, de creación posterior, cuando la población aumentó trasladándose a las faldas de la montaña.

Vilafamés

Otra de las localidades que cumple diez años en esta prestigiosa lista es Vilafamés. En el interior de Castellón se encuentra este pueblo, uno de los más fotografiados de la Comunitat. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural y cuenta con un castillo y una iglesia que vale la pena visitar. Las vistas desde el municipio son espectaculares y la oferta gastronómica excelente.

En una de sus calles más transitadas, se encuentra la Roca Grossa, una roca de gran tamaño que, nada más verla, asombra a los visitantes porque parece de lo más inestable.

Este elemento lleva cientos de años inmóvil siendo una parte más del pueblo. Cuenta la leyenda que se tiene que tocar y pedir tres deseos para que, al menos, uno de ellos se cumpla.