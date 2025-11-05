El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher La localidad recibirá una iluminación mágica y gratuita

Una vista de la plaza Mayor de Albaida.

María Gardó Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:54

Albaida es el pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el tradicional concurso 'Navidad de Oro' de Ferrero Rocher. Este certamen busca reconocer a los pueblos con más encanto, implicación vecinal y espíritu navideño. El pueblo ganador recibirá una iluminación mágica y gratuita, diseñada y ofrecida por Ferrero Rocher.

En palabras de la marca, esta será una edición «más especial todavía», ya que nunca antes se habían seleccionado tantos pueblos para participar. Los 17 municipios competirán por conseguir el mayor número de votos del público y convertirse en el destino elegido. Son los siguientes:

- A Guarda

- Albaida

- Altafulla

- Balmaseda

- Bullas

- Cómpeta

- Consuegra

- Cudillero

- Fuente del Maestre

- Graus

- Medina de Pomar

- San Vicente de la Barquera

- Sant Llorenç des Cardassar

- Santo Domingo de la Calzada

- Tejeda

- Torrelaguna

- Viana

Desde el Ayuntamiento y distintos colectivos locales se anima a toda la ciudadanía a votar por Albaida y ayudar a que la localidad pueda disfrutar de esta experiencia.