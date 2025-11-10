Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Panorámica de Morella, en una imagen de archivo. Fotolia

La joya medieval de la Comunitat Valenciana que la revista 'Viajar' recomienda visitar en otoño

Entre murallas y calles empedradas se esconde un municipio que respira historia en cada rincón

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:52

Un pueblo de la Comunitat Valenciana aparece destacado en una reciente lista elaborada por la revista 'Viajar'. La publicación ha elaborado un ranking de las siete maravillas medievales que vale la pena visitar en otoño. Son destinos donde la historia se conserva entre murallas, callejuelas empedradas y fortalezas que parecen detenidas en el tiempo.

Un pueblo de la provincia de Castellón aparece en este ranking. Se trata de una localidad considerada uno de los pueblos más bonitos de España y reconocido por la Organización Mundial de Turismo como uno de los mejores destinos rurales del mundo.

Este lugar no es otro que Morella, un impresionante pueblo medieval amurallado enclavado en la comarca de Els Ports. La ciudad está rodeada por murallas medievales centenarias de unos 2,5 kilómetros de longitud, con 14 torres y seis puertas. Dentro de ellas, su casco antiguo está bien conservado. Pasear por sus calles empedradas es viajar al pasado.

La ciudad ha sido testigo de importantes episodios históricos y cuenta con un rico patrimonio arquitectónico. Además del castillo, destacan la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor (gótica, con una bella escalera de caracol para acceder al coro), el acueducto de Morella y la antigua prisión.

Morella ofrece, además, una gran combinación de monumentos, cultura y gastronomía local, que incluye embutidos de calidad y dulces típicos como los 'flaons'. La trufa negra es otro de sus principales atractivos.

