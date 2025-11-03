El pueblo a una hora de Valencia con una ruta medieval y un paisaje que cambia en otoño La localidad es famosa por su trufa negra

En otoño hay pueblos cuyos paisajes cambian por completo. Son lugares ideales para una escapada en esta estación del año. A una hora de Valencia se encuentra uno de ellos: Andilla. Este pueblo en la comarca de Los Serranos ofrece, además, un atarceder suave y su luz cambia conforme se acerca el invierno.

El municipio cuenta con tres aldeas: La Pobleta, Osset y Artaj. Además, ofrece varias rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza y rincones donde se encuentran vestigios de los íberos, romanos y de la Guerra Civil.

Una de las rutas más famosas es la Fuente del Señor, conocida como La Mulatica. Está formada por rocas areniscas y por allí discurre el primer tramo del río Andilla junto a la confluencia del barranco de la Cingla.

Ya en el pueblo, se encuentra el Portal de la Muralla, la Ermita de Santa Margarita o la Ermita de Santa Inés, cuyas vistas son magníficas desde lo más alto tras recorrer el vía crucis, acompañada por una caminata por su casco urbano lleno de casitas bajas. La iglesia de la Asunción, la Plaza de la Muralla, la cruz medieval y los restos del castillo y murallas completan la visita.

Andilla es, además, famosa por su trufa negra. Este manjar es uno de sus tesoros gastronómicos. Su Feria Valenciana de la Trufa ha ido ganando relevancia en cada edición.