Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón
Vista de Andilla. J. Signes

El pueblo a una hora de Valencia con una ruta medieval y un paisaje que cambia en otoño

La localidad es famosa por su trufa negra

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

En otoño hay pueblos cuyos paisajes cambian por completo. Son lugares ideales para una escapada en esta estación del año. A una hora de Valencia se encuentra uno de ellos: Andilla. Este pueblo en la comarca de Los Serranos ofrece, además, un atarceder suave y su luz cambia conforme se acerca el invierno.

El municipio cuenta con tres aldeas: La Pobleta, Osset y Artaj. Además, ofrece varias rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza y rincones donde se encuentran vestigios de los íberos, romanos y de la Guerra Civil.

Una de las rutas más famosas es la Fuente del Señor, conocida como La Mulatica. Está formada por rocas areniscas y por allí discurre el primer tramo del río Andilla junto a la confluencia del barranco de la Cingla.

Ya en el pueblo, se encuentra el Portal de la Muralla, la Ermita de Santa Margarita o la Ermita de Santa Inés, cuyas vistas son magníficas desde lo más alto tras recorrer el vía crucis, acompañada por una caminata por su casco urbano lleno de casitas bajas. La iglesia de la Asunción, la Plaza de la Muralla, la cruz medieval y los restos del castillo y murallas completan la visita.

Andilla es, además, famosa por su trufa negra. Este manjar es uno de sus tesoros gastronómicos. Su Feria Valenciana de la Trufa ha ido ganando relevancia en cada edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El pueblo a una hora de Valencia con una ruta medieval y un paisaje que cambia en otoño

El pueblo a una hora de Valencia con una ruta medieval y un paisaje que cambia en otoño