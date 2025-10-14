Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista panorámica de Bocairent. Francisco García

El pueblo valenciano excavado en la roca que tiene uno de los atardeceres más bonitos del otoño

Esta joya medieval ofrece lo que muchos buscan cuando pasa el verano: un rincón donde sumergirse y descansar del caos de la ciudad

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 11:34

Hay pueblos en la Comunitat Valenciana que son ideales para una escapada de otoño. Uno de ellos es Bocairent. Visitarlo es sumergirse en un paisaje de piedra y silencio. Esta joya medieval ofrece lo que muchos buscan cuando pasa el verano: un rincón donde sumergirse y descansar del caos de la ciudad.

Nada más llegar, Bocairent impresiona por su silueta. El casco antiguo, construido sobre una colina, parece surgir directamente de la roca. Sus calles empedradas y empinadas, sus arcos de piedra y sus miradores sirven vistas espectaculares de los barrancos que lo rodean. Pasear sin rumbo es casi obligatorio: cada esquina guarda una historia.

Uno de los lugares más curiosos es el conjunto de Covetes dels Moros, un grupo de más de 50 cuevas excavadas en la pared de un acantilado. Se cree que fueron usadas como graneros o refugios siglos atrás. La visita es una pequeña aventura: hay que trepar, agacharse y asomarse a ventanas talladas en la roca, con vistas vertiginosas del valle.

Además, el entorno natural es otro de los grandes atractivos. Bocairent está en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, un espacio ideal para hacer senderismo y disfrutar del bosque otoñal. Rutas como la del barranco de la Fos o la que lleva al Monasterio de la Virgen de la Luz permiten respirar aire puro entre carrascas, romero y pinos.

En esta época, los colores del paisaje (ocres, dorados y verdes intensos) convierten cada paseo en una postal. El atardecer sobre el casco antiguo es uno de los más bonitos de la Comunidad Valenciana.

El municipio ofrece encantadoras casas rurales y hoteles con vistas al casco antiguo. Hay que llevar ropa cómoda y calzado adecuado, pues hay que subir bastantes cuestas.

Cómo llegar

Desde Valencia, hay que tomar la A-7 dirección Alcoi y salir por Ontinyent. En total, unos 95 kilómetros desde Valencia (poco menos de hora y media).

