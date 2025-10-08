Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Árbol otoñal. José González

El pueblo a una hora de Valencia con un paisaje otoñal de ensueño

Enclavado en la comarca de Los Serranos, Chelva destaca por su Ruta del Agua que mezcla naturaleza e historia

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:46

Hay paisajes que en otoño muestran su mejor cara. Son aquellos en los que sus árboles caducifolios cambian de color para pintar bosques de colores ocres, rojizos y amarillos. Esto sucede en un municipio que está a menos de una hora de Valencia: Chelva.

Enclavado en la comarca de Los Serranos, destaca por su Ruta del Agua que mezcla naturaleza e historia. Dar un paseo por sus senderos es uno de los mejores planes que ofrece la Comunitat Valenciana en esta época del año. Su recorrido más famoso es un sendero circular de 7 kilómetros que sigue el cauce del río. Es, además, un lugar muy visitado por aquellos que buscan recolectar rebollones.

Chelva conserva un casco antiguo con siglos de historia. Sus calles empedradas nos transportan a otras épocas, donde romanos, árabes y judíos paseaban. El barrio andalusí de Benacacira, la antigua judería o el barrio cristiano del Arrabal cuenta, piedra a piedra, la convivencia de distintas culturas que habitaron el municipio.

La localidad cuenta con varias casas rurales o alojamientos con encanto para hospedarse, ideales para pasar la noche en familia o con amigos.

Cómo llegar a Chelva

Para llegar desde Valencia hay que tomar la CV-35 hasta Losa del Obispo y continuar hacia la Serranía.

