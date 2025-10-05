Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Murallas de Mascarell. Pau Bellido

El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño

Fue declarado como Bien de Interés Cultural en 1995 por tener unas características únicas

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Las vacaciones de verano quedaron atrás pero como consuelo quedan puentes y fines de semana para hacer una escapada otoñal. La Comunitat Valenciana dispone de rincones ideales para este tipo de planes. Para los que busquen un poco de relax e historia, Mascarell es una buena opción.

Esta población, con menos de 200 habitantes, es la única de la Comunitat amurallada que no ha crecido extramuros. Fue declarado como Bien de Interés Cultural en 1995 por tener unas características únicas. La muralla fue construida en 1553 por orden de María de Cardona, condesa de Oliva y señora de Nules. Tiene dos puertas de acceso: Este / Levante y Oeste / Poniente. En cada flanco central hay una torre defensiva; hay cuatro torres, una en cada lado de la muralla.

Otros elementos que destacan son la iglesia parroquial, la casa consistorial y las calles empedradas que llevan a plazas pequeñas y balcones de hierro forjado. En su interior encontramos algunos edificios de especial importancia, como es la iglesia parroquial, que data de finales del siglo XVII, y su casa consistorial de finales del siglo XVIII.

Además, celebran la Gran Feria Medieval, con la que el pueblo se transforma completamente haciendo que los visitantes se transporten en el tiempo hasta la Edad Medieval.

Cómo llegar

Además, la población se encuentra a 40 minutos de Valencia por carreteta y a 1 kilómetro de Nules. Al llegar, se aparca fuera de las murallas.

En transporte público se puede ir desde la estación de tren más cercana que es Nules-Villavieja, a unos 7 minutos andando.

