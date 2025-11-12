Un mercado de antigüedades ofrece piezas únicas del pasado este fin de semana en Valencia El plan perfecto para los apasionados del arte y coleccionistas

Cada mes, el Antique Market se convierte en el plan perfecto para los apasionados del arte en Valencia. A unos pocos pasos de la Plaza de la Reina, en el Mercado de Tapineria, se podrán encontrar este fin de semana toda clase de antigüedades, cuadros pictóricos, esculturas, objetos vintage, plata, discos, libros, reliquias religiosas, cerámica, etc.

Pero no va solo dirigido a los coleccionistas, sino también a aquellos que quieran pasar horas entretenidos curioseando lo que tienen para ofrecer los diferentes puestos de segunda mano. Además, podría ser la oportunidad perfecta para encontrar regalos auténticos para dar estas Navidades.

El evento lo organiza Patrick Cabrera, un especialista en Arte Contemporáneo y subastador desde 1987. También, colabora con el anticuario la comunidad creativa «Somos los del 24», compuesta por veinte artistas de múltiples nacionalidades que presentarán obras originales.

El lugar cuenta con un espacio gastro llamado «Bar&Kitchen» para parar a picotear o beber algo durante el recorrido. Se podrá visitar a partir del 12 hasta el 16 de noviembre, de miércoles a viernes de 10h a 14h y de 17h a 20h, y el sábado y domingo de 11h a 20:30h.

