Comida casera y arte local con entrada gratis en Valencia este domingo La Feria Artesanal y Gatronómica ofrece gran variedad de productos y actividades para todas las edades

Fabiana Fuentes Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:16

Este domingo 16 de noviembre, el municipio Dos Aguas celebra la novena edición de su Feria Gastronómica y Artesanal. En el corazón de la Hoya de Buñol, este evento trae consigo una día repleto de sabores y aromas con degustaciones y actividades para todos los públicos.

A partir de las 10:00h hasta las 20:00h se podrá disfrutar de un mercado tradicional con propuestas de bisutería, cerámica, patchwork, bordados, velas, decoración, bolsos y complementos. También habrá muñecas y atrapasueños de ganchillo, objetos elaborados en cáñamo y personalización de camisetas al momento, además de un espacio para la decoración de máscaras. Por otro lado, entre las actividades más destacadas para los más pequeños están los paseos a caballo y en carro por las calles de la población.

Con respecto a la gastronomía, los visitantes encontrarán embutidos, quesos, pan, tortas típicas y dulces, así como tortas de tajada, muy tradicionales en la zona. Tampoco faltarán los Miguelitos de La Roda, miel de los apicultores locales, aceite de oliva, dátiles, frutas deshidratadas y encurtidos.

Asímismo, los diferentes puestos de comida ofrecerán pollo y hamburguesas a la brasa hechos al momento y, por su parte, los bares del pueblo ofrecerán platos típicos y una selección de tapas. De hecho, lo que recaude el stand de buñuelos con chocolate se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Aunque la entrada a la feria es gratuita, la consumición de alimentos y bebidas tendrá un costo aparte dentro del recinto.

Horario de actividades

-De 11:30 a 13:30 horas, el parque acogerá la Fireta Antiga, con un carrusel de madera, juegos tradicionales, globoflexia y algodón dulce gratuito. También la Federación de Caza organizará talleres, un phlotocall y una exhibición de aves rapaces en el recinto ferial.

-14:00 horas, se realizará una mascletá.

-17:00 horas, tendrá lugar un espectáculo de magia gratuito a cargo de Markus Magic Show en el edificio multiusos.

-18:00h, entrada de gigantes y cabezudos de Benetússer por el recinto ferial.

Durante la mañana, se podrá visitar el Museo del Castillo y la Torre de Vilaragut.