Ocho pianos aparecerán en las calles de Valencia: dónde se pueden tocar de forma gratuita
La iniciativa regresa a Valencia tras siete años
Valencia
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:00
Valencia volverá a llenarse de música el 14 de noviembre con la iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', una propuesta cultural que invita a profesionales, estudiantes, aficionados y curiosos a disfrutar de este instrumento en plena calle.
Durante todo el viernes, en horario de 11 a 22 horas, se instalarán ocho pianos de cola en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.
Dónde estarán ubicados los pianos para tocarse de forma gratuita
-Plaza del Ayuntamiento
-Plaza del Colegio de Patriarca
-Plaza Redonda
-Plaza del Mercat
-Plaza de la Virgen
-Plaza dels Furs
-Estación del Norte
-Plaza de la Reina
La actividad, que vuelve a Valencia tras celebrarse por última vez en 2018, está organizada por la Fundación Occident, del Grupo Catalana Occidente, y el Concurso Internacional Maria Canals, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y dentro del proyecto Valencia Music City, que impulsa la música como elemento de cohesión cultural, social y económica en la ciudad.