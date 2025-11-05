Ocho pianos aparecerán en las calles de Valencia: dónde se pueden tocar de forma gratuita La iniciativa regresa a Valencia tras siete años

María Gardó Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:00

Valencia volverá a llenarse de música el 14 de noviembre con la iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', una propuesta cultural que invita a profesionales, estudiantes, aficionados y curiosos a disfrutar de este instrumento en plena calle.

Durante todo el viernes, en horario de 11 a 22 horas, se instalarán ocho pianos de cola en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Dónde estarán ubicados los pianos para tocarse de forma gratuita

-Plaza del Ayuntamiento

-Plaza del Colegio de Patriarca

-Plaza Redonda

-Plaza del Mercat

-Plaza de la Virgen

-Plaza dels Furs

-Estación del Norte

-Plaza de la Reina

La actividad, que vuelve a Valencia tras celebrarse por última vez en 2018, está organizada por la Fundación Occident, del Grupo Catalana Occidente, y el Concurso Internacional Maria Canals, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y dentro del proyecto Valencia Music City, que impulsa la música como elemento de cohesión cultural, social y económica en la ciudad.