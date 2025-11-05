Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concursantes de 'Operación Triunfo 2025'. Amazon Prime Video

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Será el primer encuentro entre concursantes y seguidores del programa

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:58

La gala 7 de 'Operación Triunfo 2025' del pasado lunes estuvo llena de sorpresas. El concurso confirmó que habrá gira este verano por distintas ciudades españolas. Por ahora se confirma Barcelona, Madrid y Valencia. El concierto de la capital del Turia tendrá lugar 18 de julio en el Roig Arena. La gira se abrirá en Madrid el 3 de julio, en el Movistar Arena, mientras que una semana después, el día 10, los chicos actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pero además de una gira, el pasado lunes se anunciaron las fechas de las firmas de discos. Los concursantes se encontrarán con sus seguidores el sábado 15 de noviembre. En Valencia lo harán de 10.00 horas a 13.00 horas en l'Alqueria del Basket.

A la vez, en Barcelona la firma será en Olímpic Arena de Badalona y en Madrid tendrá lugar en IFEMA, también de 10.00 a 13.00 horas.

En la próxima gala de 'Operación Triunfo 2025' se anunciarán a qué ciudades acudirán cada uno de los concursantes (también los expulsados).

