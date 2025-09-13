Levante UD - Real Betis: horario y dónde ver por televisión el debut del fichaje estrella granota Etta Eyong Los granotas reciben a los verdiblancos con la necesidad de sumar los primeros puntos del año

Mario Lahoz Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:52 Comenta Compartir

El Levante UD regresa a la competición liguera tras el primer parón de selecciones de la temporada. El conjunto de Julián Calero no ha empezado bien la temporada tras cosechar 0 puntos en los tres envites del curso. Ahora bien, dos goles en el descuento le evitaron sumar ante el Alavés y el FC Barcelona.

En la vuelta al ruedo de La Liga, los granotas recibirán al Real Betis en lo que será el primer partido de Antony en esta segunda etapa como verdiblanco. Un Real Betis que ha empezado la temporada con un estado de forma irregular con una victoria en cuatro partidos disputados, un bagaje pobre para las aspiraciones de los de Manuel Pellegrini.

Para rebatir este mal inicio de campaña, el Levante confía en el gran momento de forma que atraviesa Karl Etta Eyong. El atacante aterriza en propiedad en el Ciutat tras un inicio fulgurante con el Villarreal. Carlos Álvarez y el camerunés son las grandes esperanzas de la afición granota para conservar la categoría a final de temporada.

El Levante no podrá contar con Alan Matturo que sigue apartado debido a su lesión el muslo. Del mismo modo que Unai Vencedor tampoco estará el domingo por decisión técnica. Además, Kervin Arriaga es duda hasta el último momento pero tiene opciones de entrar en la convocatoria.

Por su parte, el Betis suma a Ricardo Rodríguez a las bajas de ISco Alarcón y Aitor Ruibal. El cuerpo técnico estará pendiente de Bartra hasta el último momento ya que arrastra algunas molestias y podría quedarse sin viajar al Ciutat de Valencia.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD se enfrenta al Real Betis este domingo 14 de septiembre en la cuarta jornada de La Liga EASPORTS. El choque se disputará a las 16:15 horas en el Ciutat de Valencia. Puedes ver el partido en televisión a través de Movistar La Liga. Además, puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.