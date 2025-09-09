El Levante apunta a cambiar el dibujo

Marc Escribano Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 17:28 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

En el Levante han cambiado muchas cosas en estos últimos días desde el partido ante el Elche. El parón de selecciones ha venido bien para hacer borrón y cuenta nueva, olvidando el mal inicio de temporada con tres derrotas consecutivas y cero puntos de nueve posibles. El equipo granota ha incorporado además a nuevos jugadores como Etta Eyong o Unai Vencedor, además de haber recuperado a lesionados como Goduine Koyalipou, mientras otros como Kervin Arriaga y Alan Matturro están cada vez más cerca de volver. Todo esto, unido a la nueva confección de la plantilla, apunta a un cambio de sistema. Porque seguir insistiendo con algo que se ha visto que no da resultado sería absurdo. Los cinco defensas no triunfaron ante Alavés, Barcelona y Elche, y el propio Julián Calero ya sacrificó a Jorge Cabello en la segunda mitad en el Martínez Valero, retirando así a un zaguero para volver a confiar en el 4-2-3-1 que llevó al equipo a Primera División.

No obstante, el técnico no quiso hablar del tema, fruto del calentón por la derrota ante el Elche. «El cambio de sistema en la segunda parte ha sido por las circunstancias del partido, que han sido las que han sido. Tenía a Iker Losada con molestias, a Jon Ander Olasagasti con cinco días entrenando, a Carlos Álvarez que llevaba poco tiempo entrenando y sabíamos que le faltaba ritmo, pero yo quería meterle por lo que significa... Bueno, hemos tenido una serie de dificultades que no son justificaciones, ni mucho menos, pero las dificultades están ahí, entonces no vamos a cambiar la idea, podremos cambiar el dibujo en un momento dado, pero no voy a las primeras de cambio a dar volantazos ni cosas raras, ni mucho menos, porque en la vida y en el fútbol, todo lo que sea usar la sensatez y no hacer cosas extrañas suele funcionar. Entonces voy a ir por ese camino, por el camino de hacer cosas que funcionen o que me hayan funcionado en la vida y que hayan funcionado también con este equipo», dijo Calero.

Más claro no pudo ser. Todo apunta por tanto a que este domingo (16:15 horas) en el Ciutat de València ante el Betis, el Levante volverá a la clásica fórmula de jugar con cuatro atrás —Manu Sánchez, Unai Elgezabal, Dela y Jeremy Toljan—, que flanquearán a Mathew Ryan, asentado ya con el rol de portero titular por delante de Pablo Campos. En el centro del campo la lógica invita a pensar que Pablo Martínez y Oriol Rey seguirán en el once titular, pero no habría que descartar que Jon Ander Olasagasti y Unai Vencedor peleen por dichas posiciones. Arriba, todo parece más o menos claro. En el rol de extremo derecho está Carlos Álvarez indiscutible, al igual que Roger Brugué por la izquierda. El delantero centro está llamado a ser Karl Etta Eyong, que disfrutaría de su primera titularidad en su estreno como granota ante los verdiblancos.

La duda recae en quién será el acompañante del punta camerunés. Iván Romero ha mostrado un gran nivel en este inicio de temporada, por lo que sería injusto hacerle salir de la alineación titular. La jerarquía de José Luis Morales también es un argumento muy a favor del veterano delantero madrileño, que pese a que ya no tiene la punta de velocidad de antaño, sigue teniendo el olfato goleador intacto y es un fijo, ya sea de titular o de revulsivo, para Calero. Por otro lado, está la posibilidad de que sea Iker Losada el que actúe como enganche, en un rol de mediapunta siendo el enlace entre el centro del campo y la delantera. El gallego estará extramotivado al enfrentarse al equipo al que pertenece, el Betis, que recordemos no incluyó una claúsula del miedo en su contrato de cesión, por lo que está libre para participar con el Levante ante el club propietario de sus derechos. Todas estas son las opciones que tiene Calero en su mente a pocos días del encuentro, uno clave para sumar los primeros puntos de la temporada y empezar a alejarse de la zona baja de la clasificación en busca del objetivo.