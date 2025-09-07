La nueva delantera del Levante pide paso

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Arranca una nueva era en el ataque granota. Goudini Koyalipou y Etta Eyong, los dos artilleros que han aterrizado en el Levante para dar la talla en Primera División, velan armas con la vista puesta en el partido contra el Betis del próximo domingo. Ambos arietes se sienten listos para debutar con el conjunto granota, por lo que las alternativas se multiplican para Julián Calero. Después de no sumar ningún punto en las tres primeras jornadas de Liga, el técnico madrileño confía en que este parón marque un antes y un después.

Hasta la fecha, diferentes problemas físicos han impedido lucirse a buena parte de los refuerzos estival. Entre ellos, Koyalipou. El centroafricano, quien ha dejado atrás un esguince de tobillo sufrido durante la pretemporada, ya se ejercita con normalidad y se encuentra listo para estrenarse oficialmente con la camiseta del Levante. Calero no ha querido correr ningún riesgo en la recuperación de un futbolista llamado a ser clave en la faceta ofensiva del equipo. De esta forma, no fue inscrito en la Liga hasta el último día de mercado, al igual que Alan Matturo y Kervin Arriaga.

Koyalipou, de 25 años, llegado cedido procedente del Lens y el Levante se guarda una opción de compra cercana a los tres millones de euros. El conjunto francés fichó al delantero el pasado mes de enero por dos kilos y, durante la segunda parte de la temporada en la Ligue 1, el centroafricano marcó cuatro goles en 15 partidos (12 de ellos como titular).

Se formó en las categorías inferiores del Niort, con el que debutó como profesional. En la temporada 2021-22 dio el salto al fútbol suizo fichando por el Lausanne-Sport. Posteriormente, continuó acumulando experiencia internacional en el Avranches (Francia), el Beveren (Bélgica) y el CSKA Sofia (Bulgaria), equipo al que llegó el pasado verano y donde firmó una destacada actuación con 15 goles en 17 partidos. Su rendimiento en el conjunto búlgaro le condujo al Lens en enero. Es internacional absoluto con la selección de la República Centroafricana desde 2023 y anteriormente representó a Francia en las categorías sub-18 y sub-19.

Etta Eyong, durante un entrenamiento con el Levante. LEVANTE UD

El poderío físico acompañan tanto a Koyalipou como a Etta Eyong. Este último llegó el último día de mercado en una operación sorprendente. Se convirtió en la guinda. El camerunés, de 21 años, llegó traspasado por el Villarreal, donde había sido titular en las tres primeras jornadas con un brillante balance de un gol y dos asistencias. El joven futbolista aprovechó la oportunidad concedida por Marcelino García Toral ante las bajas ofensivas del conjunto amarillo.

El Levante paga unos tres millones de euros por la mitad de los derechos económicos del camerunés y el Villarreal se reserva un derecho a tanteo para el futuro. Etta Eyong da un salto de calidad en una demarcación en la que competirá por la titularidad con Koyalipou, Iván Romero, José Luis Morales, Brugui y Carlos Espí.

En las tres primeras jornadas, las apuestas ofensivas de Calero han sido Brugui e Iván Romero. Cabe recordar que el Levante también se ha reforzado con el polivalente Iker Losada, cedido por el Betis. Todo apunta a que, precisamente frente al cuadro verdiblanco, se abrirán las puertas del once para Koyalipou y Eyong.