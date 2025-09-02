Etta Eyong, el delantero estrella para el Levante

El Levante iba muy en serio en este cierre del mercado de fichajes a la hora de querer reforzar su plantilla tras un inicio poco ... esperanzador con cero puntos de nueve posibles. Lo había pedido expresamente Julián Calero, que necesitaba un par de piezas ofensiva más para que su equipo pudiera pelear por la permanencia en Primera División. Y finalmente, en el último día, llegaron dos refuerzos: un delantero prometedor con mucho gol, y un centrocampista que sube el nivel de la medular granota.

Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14-10-2003), conocido futbolísticamente como Etta Eyong a secas, será el delantero estrella del Levante. El joven delantero de 21 años llega traspasado desde el Villarreal, donde estaba brillando en el inicio liguero tras tres jornadas, en las que había sido titular en todas ellas, contando con la confianza de Marcelino García Toral ante las bajas ofensivas que tenía el submarino amarillo por lesión. Respondió con un gol y dos asistencias, que confirmaron su nivel estelar. El Levante paga unos tres millones de euros por la mitad del pase del camerunés, que también se reserva un derecho a tanteo y de recompra para el futuro, en una operación que ayuda a los castellonenses a deshacerse del 50% que tenía todavía el Cádiz por el futbolista. Así, si el Villarreal lo recompra el próximo verano, ya será suyo al 100%, debido a que esa futura venta ya se habrá producido con el Levante. Etta Eyong complementa así la delantera granota, en la que aparecen nombres como Goduine Koyalipou, Iván Romero, José Luis Morales, Roger Brugué o Carlos Espí. Este último tuvo hasta el cierre del mercado intereses para marcharse cedido a un Segunda División, pero eligió quedarse en Orriols.

Otra de las grandes noticias del último día fue la continuidad de Carlos Álvarez. El Benfica envió una primera oferta hace un par de días al Levante por el centrocampista andaluz, valorada en unos 15 millones de euros entre fijo y variable, una cifra muy por debajo de la cláusula de rescisión del futbolista, que es de 25 'kilos'. Cabe recordar además que el Sevilla posee el 40% de los derechos del jugador, por lo que el Levante solo ingresaba el 60% de la cantidad acordada en caso de cristalizar un traspaso. Es por ello que la dirección deportiva comandada por Héctor Rodas, con el apoyo del mandatario José Danvila y el deseo del entrenador Julián Calero, se mantuvo firme en su postura: exigir la cláusula.

El Benfica, al no recibir una respuesta favorable, rápidamente empezó a buscar alternativas en el mercado. Primero se hizo con los servicios del ucraniano Georgiy Sudakov, por 20 millones. Y después, cerró el fichaje del sevillista Dodi Lukébakio, por otros 22 millones. Estas dos contrataciones del Benfica dejaron fuera de su lista de transferibles a Carlos Álvarez, ya que son dos jugadores que actúan en su misma posición, en ese enganche caído a banda derecha, motivo por el cual en el Levante respiró. El conjunto luso se retiró de la negociación y por tanto, desapareció su interés, con el andaluz quedándose en el Ciutat.

Y finalmente, el Levante reforzó su medular con Unai Vencedor (Bilbao, 15-11-2000), cedido por el Athletic Club por una temporada. El vasco, que ha encadenado préstamos en el Eibar y el Racing de Santander en las últimas temporadas ante su poco protagonismo en el primer equipo del Athletic tras las irrupciones de Mikel Jauregizar y Beñat Prados, buscará recuperar sensaciones en el Ciutat de València bajo las órdenes de Julián Calero.

Sergio Lozano y Alfonso Pastor rescinden, y Paco Cortés cedido a la Cultural Leonesa

El Levante consiguió cerrar dos buenas incorporaciones en el cierre del mercado, pero también necesitó hacer espacio y por ello hubo salidas. Primero, se hizo oficial que el club granota y Alfonso Pastor habían llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes. El portero cordobés llegó a la entidad levantinista en el mes de enero de 2024 tras su paso por las categorías inferiores del Sevilla y su participación con el Castellón. No obstante, solo disputó un partido oficial, el de la última jornada ante el Eibar ante la competencia de Andrés Fernández.

Después, el club anunció también la rescisión de Sergio Lozano, centrocampista valenciano que se había quedado sin sitio en la rotación de Julián Calero tras la llegada de los fichajes de este verano. Ante la imposibilidad de encontrarle un destino en forma de traspaso, se optó por la decisión de finalizar la vinculación contractual de un jugador que si bien en Segunda División fue protagonista, registrando dobles dígitos en asistencias, el salto a la élite le había dejado un escalón por detrás respecto a sus competidores directos por el puesto en el centro del campo.

Finalmente, pese a que se barajó la posibilidad de que nombres como Carlos Espí o Jorge Cabello se marcharan cedidos, el único que salió a préstamo fue el joven Paco Cortés, destino a la Cultural Leonesa. El extremo andaluz tendrá la oportunidad de tener minutos en Segunda División, con el objetivo de regresar más curtido de cara a la próxima temporada. Fue recientemente renovado hasta 2028.