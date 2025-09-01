Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Etta Eyong, en el cartel de su anuncio. LUD

Etta Eyong ya es oficialmente jugador del Levante UD

El club granota paga unos tres millones de euros al Villarreal por el delantero camerunés, que firma hasta 2029

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:57

Fin a uno de los culebrones del verano. Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14-10-2003) se ha convertido en nuevo jugador del Levante después de que el club de Orriols haya llegado a un acuerdo con el Villarreal para el traspaso del delantero por unos tres millones de euros, que se vincula con la entidad levantinista para las próximas cuatro temporadas, es decir, firmando hasta 2029.

Etta Eyong llegó al fútbol español en 2022 de la mano del Cádiz. Después de su participación en diferentes categorías de la cantera gaditana, su debut con el primer equipo llegó el 19 de enero de 2024. En el mes de agosto de ese mismo año, se vinculó con el filial del Villarreal, estrenándose con el primer equipo a finales de la pasada temporada, concretamente el 20 de abril de 2025. El delantero disputó con el Villarreal B 30 encuentros y anotó 19 goles, mientras que con el primer equipo ha participado en siete partidos y ha marcado dos tantos.

Etta Eyong es además internacional con la selección sub-23 de Camerún, aunque no tardará en derribar la puerta de la absoluta si sigue con su proyección, ahora bajo las órdenes de Julián Calero en el Ciutat de València. «Muy contento la verdad, me da mucha ilusión empezar esta nueva etapa con este equipo, y poder ayudar a los compañeros y al club también. Voy a dar lo mejor de mí tanto en el campo como fuera para poder lograr la victoria en cada partido y lograr los objetivos que nos hemos puesto para el final. Granotes, nos veremos en el campo», ha dicho el propio Etta Eyong en sus primeras palabras como granota.

