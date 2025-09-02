Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Danvila, consejero delegado del Levante. Irene Marsilla

Un aval de 5 millones de José Danvila de su patrimonio personal permite al Levante el fichaje de Eyong

LaLiga autoriza la garantía y el club granota también consigue traer cedido al bilbaíno Unai Vencedor

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:07

La situación económica del Levante es delicada. La aportación personal de José Danvila, su consejero delegado, ha sido clave para que la entidad de Orriols ... se sostenga firme en Primera División. Pero la necesidad de atraer fichajes de renombre para acabar con la mala racha de tres partidos con derrota en el inicio liguero han hecho que el empresario haya vuelto a abrir su caja de caudales. Hacía falta un delantero top y al abrirse la posibilidad de traer con un traspaso al villarrealense Etta Eyong por tres millones, el accionista de referencia azulgrana depositó un aval en la Liga de cinco millones de su patrimonio personal. La organización del fútbol español autorizó la garantía y, además del nigeriano, se ha podido traer en calidad de cedido a un centrocampista tan contrastado como Unai Vencedor, del Athletic de Bilbao. Y, además, el músculo financiero ha hecho que se rechazase la oferta de casi veinte millones del Benfica por Carlos Álvarez. Con los 13 fichajes realizados, ahora Calero tiene dos semanas por delante para ir dando forma al mejor equipo posible con el que atraer cuanto antes la primera victoria del campeonato.

