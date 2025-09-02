Un aval de 5 millones de José Danvila de su patrimonio personal permite al Levante el fichaje de Eyong

La situación económica del Levante es delicada. La aportación personal de José Danvila, su consejero delegado, ha sido clave para que la entidad de Orriols ... se sostenga firme en Primera División. Pero la necesidad de atraer fichajes de renombre para acabar con la mala racha de tres partidos con derrota en el inicio liguero han hecho que el empresario haya vuelto a abrir su caja de caudales. Hacía falta un delantero top y al abrirse la posibilidad de traer con un traspaso al villarrealense Etta Eyong por tres millones, el accionista de referencia azulgrana depositó un aval en la Liga de cinco millones de su patrimonio personal. La organización del fútbol español autorizó la garantía y, además del nigeriano, se ha podido traer en calidad de cedido a un centrocampista tan contrastado como Unai Vencedor, del Athletic de Bilbao. Y, además, el músculo financiero ha hecho que se rechazase la oferta de casi veinte millones del Benfica por Carlos Álvarez. Con los 13 fichajes realizados, ahora Calero tiene dos semanas por delante para ir dando forma al mejor equipo posible con el que atraer cuanto antes la primera victoria del campeonato.

Esto llega después de La Liga autorizara el pasado 19 de agosto a José Danvila su capitalización del Levante. El empresario, que había prestado hasta 14 millones de euros al club granota, ha visto cómo finalmente el organismo dirigido por Javier Tebas ha permitido la capitalización de estos mismos. Esta propuesta que se le hizo a la Liga tiempo atrás fue aprobada por el consejo del Levante, lo que, a su vez, convertía a Danvila en el máximo accionista del club de Orriols .Esta aprobación ha permitido a la entidad azulgrana poder inscribir a sus nuevos fichajes de esta temporada y afrontar las renovaciones, ya que, debido a la deuda que arrastraba tras la gestión en etapas anteriores, había provocado serios problemas, de ahí que en su día se aprobase esta medida en el consejo. Además, gracias a la aprobación de esto mismo, la entidad de Orriols pudo ampliar en hasta tres millones de euros su Fair Play Financiero.

Hay que recordar, además, que José Danvila, dio a conocer en la pasada junta de accionistas que no exigiría intereses por el dinero ya brindado al Levante. «He tomado la decisión de no cobrar ningún interés al club por el dinero prestado. Ojalá muy pronto podamos devolverles todo el esfuerzo realizado por los miembros del club durante estos complicados momentos», comunicó Danvila a todos los presentes. Hasta la fecha, en distintas ventanas y con distintas transacciones que se han traducido en que actualmente ostente el 38% del poder accionarial, Danvila ha inyectado al decano valenciano un montante total que ronda los 30 millones de euros, de los que una parte destacada corresponde a Bizas SL, la empresa a la que representa, tras la renegociación de las condiciones.