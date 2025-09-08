Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iker Losada, con el Levante. LUD

Losada podrá jugar contra el Betis al no tener cláusula del miedo

El atacante del Levante estará disponible para Julián Calero, a pesar de ser un jugador cedido por el conjunto verdiblanco

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:48

En el fútbol hay una herramienta conocida popularmente como la 'cláusula del miedo', un apartado contractual que en su día se solía incluir de forma ... habitual en los acuerdos de jugadores cedidos que impedían al futbolista en cuestión enfrentarse a su club de origen, por ese temido miedo de que justo ese día pudiese hacer un gran partido y el costase los puntos un jugador que pertenece a ellos. Con el paso de los años, esta cláusula se prohibió, pero pese a ello, los clubes siguen jugando con los resquicios legales y buscan fórmulas para evitar que un futbolista cedido se enfrente a ellos en un partido.

