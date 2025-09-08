Losada podrá jugar contra el Betis al no tener cláusula del miedo

En el fútbol hay una herramienta conocida popularmente como la 'cláusula del miedo', un apartado contractual que en su día se solía incluir de forma ... habitual en los acuerdos de jugadores cedidos que impedían al futbolista en cuestión enfrentarse a su club de origen, por ese temido miedo de que justo ese día pudiese hacer un gran partido y el costase los puntos un jugador que pertenece a ellos. Con el paso de los años, esta cláusula se prohibió, pero pese a ello, los clubes siguen jugando con los resquicios legales y buscan fórmulas para evitar que un futbolista cedido se enfrente a ellos en un partido.

Por ejemplo, una de las formas más vistas recientemente es imponer una sanción económica, o mejor dicho, un pago extra acordado en el contrato, en el caso de que dicho jugador cedido se vista de corto contra el equipo dueño de sus derechos. Es decir, 'si el futbolista que está a préstamo juega contra mí, me tendrás que pagar X cantidad', consiguiendo muchas veces ahuyentar al club que recibe al jugador cedido, normalmente con presupuesto inferior, y que por tanto prefiere no alinearlo para ahorrarse ese pago. Técnicamente no es una 'cláusula del miedo', y por tanto, es legal. No obstante, el Levante evitará todo este tipo de problemáticas en la próxima jornada ante el Betis, ya que Iker Losada estará disponible para jugar.

El atacante gallego, recientemente llegado a Orriols en este mercado de verano, juega en el Levante como cedido por el Real Betis, que es el próximo rival de los azulgrana (domingo 14, a las 16:15 horas) en el Ciutat de València. La vuelta del parón de selecciones permitirá al equipo de Julián Calero contar con nuevos efectivos tras el cierre del mercado de fichajes, como el delantero estrella Karl Etta Eyong, o el recuperado de su lesión Goduine Koyalipou.

A ellos se les sumará Losada, cuyo contrato de cesión por una temporada en el Levante sin opción de compra no contempla ninguna cláusula que le impida jugar ante el Betis o que haga que el conjunto granota tenga que pagar para que pueda hacerlo. De hecho, el gallego podría aparecer por primera vez en el once titular granota, ya que no se descarta que Calero realice un cambio de sistema tras el desastroso inicio de temporada, en el que el equipo no ha sumado ningún punto de los nueve posibles, y su novedoso esquema de cinco defensores ha sido altamente criticado por la afición. También podría aparecer en la alineación Jon Ander Olasagasti, otro de los últimos fichajes veraniegos.